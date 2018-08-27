2018-08-27T18:23:35+03:00
Общество

Говорят, хозяин не настоящий! Продажа паспорта Виктора Цоя в Петербурге превратилась в детективную историю

Объявился новый герой - 40-летний заключенный Денис Шейченко, который уверяет, что раритет у него украл брат
Елена БЕЗГОДОВА
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Денис Шейченко уверяет, что паспорт Цоя у него украл его брат. А до этого, получается, он сам украл документ лидера группы Кино.Денис Шейченко уверяет, что паспорт Цоя у него украл его брат. А до этого, получается, он сам украл документ лидера группы Кино.
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Паспорт Виктора Цоя, который с 1986 года никто в глаза не видел, неожиданно всплыл спустя 31 год и стал предметом настоящей детективной истории. Сначала первый документ лидера группы «Кино» попытался продать на сайте Авито некий Дмитрий, а теперь на паспорт Цоя посягнул еще один человек - 40-летний Денис. Оба мужчины уверяют, что раритет принадлежит только им одним.

Расследовать эту историю впору Шерлоку Холмсу (желательно в исполнении Бенедикта Камбербэтча, - Прим.Авт.), но сначала попробуем мы.

Итак. Петербургский бизнесмен Дмитрий, который продает паспорт Цоя за 2,5 миллиона рублей, объяснил, что нашел документ в своей квартире за холодильником. Мол, Цой обронил его, когда заходил к нему в гости в 80-х. На лжи Дмитрия поймали сразу. Он раскололся сам, регулярно меняя детали рассказа. И все бы ничего, но у Дмитрия появился брат. Тот самый Денис Шейченко, который буквально на днях освободился. Выйдя из тюрьмы, он схватился за голову: ценная находка исчезла! Пока он сидел, Дмитрий якобы обокрал его.

Паспорт Цоя оценили в 2,5 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Паспорт Цоя оценили в 2,5 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Документы Цоя у меня случайно появились в 2001-2002 году, - рассказал Денис биографу Цоя детали перемещения паспорта Цоя во времени. – Случайно! Мне принесли сделать их ксерокопии. Наркоманы какие-то. Потом концы с ними были потеряны. Хранил паспорт у себя до того момента, пока у меня не возникли проблемы с милицией. Потом я отдал их брату на хранение, он положил их в оружейный сейф. Видать, жадность над ним возобладала, и он решил так поступить - нажиться. Реликвии бесценны, я вообще не хотел их продавать.

Денис Шейченко заявил, что паспорт Цоя должен принадлежать ему!

Денис Шейченко заявил, что паспорт Цоя должен принадлежать ему!

То, что раритеты действительно могли принадлежать Денису, подтверждают и его многочисленные переписки с одним из фанатов Цоя. Еще в 2015 году он обещает передать ксерокопию паспорта звезды. Но не получается – признается, что сидит и при себе ничего нет. В переписке от 2016 года рассказывает, что «кроме паспорта, записной книжки и рукописей» у него больше нет ничего. Через два года этот набор всплывет у Дмитрия, который решит продать ценности.

- Творчество Цоя много значит для меня. Сейчас понимаю, что себе я ценности не верну. Но разберусь, как быть, - заявляет брат бизнесмена.

Одна из рукописей - текст песни "Перемен". Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из рукописей - текст песни "Перемен".Фото: Олег ЗОЛОТО

Но почему Денис не передал найденные документы родным Цоя?

- Цой мой кумир, я хотел свою коллекцию, чтобы потом передать сыну рукописи и тексты. Но не паспорт – он ведь ценности никакой кроме коллекционной не несет?

Связаться с Дмитрием в этот раз нам не удалось – у бизнесмена, продающего паспорт и рукописи Цоя в общей сложности за 3,5 млн рублей, не оказалось денег на телефоне и он не смог ответить на наш звонок.

Мужчина еще три года назад хвалился, что у него есть паспорт самого Цоя.

Мужчина еще три года назад хвалился, что у него есть паспорт самого Цоя.

Напомним, аукцион по продаже личных вещей лидера «Кино» назначен на 26 сентября. Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров рассказал «КП-Петербург», что вещи, кончено, будут проверены на подлинность.

- Но могу сказать одно: почерк Цоя похож. Мы периодически выставляем лоты, так или иначе связанные с именем музыканта и уже хорошо знаем его почерк. Не вызывает сомнения и подлинность паспорта, - заявил Бурмистров.

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В Петербурге нашли уникальные документы, принадлежащие Виктору Цою.Олег ЗОЛОТО

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