Говорят, хозяин не настоящий! Продажа паспорта Виктора Цоя в Петербурге превратилась в детективную историю

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-27T18:23:35+03:00

Денис Шейченко уверяет, что паспорт Цоя у него украл его брат. А до этого, получается, он сам украл документ лидера группы Кино.

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Паспорт Виктора Цоя, который с 1986 года никто в глаза не видел, неожиданно всплыл спустя 31 год и стал предметом настоящей детективной истории. Сначала первый документ лидера группы «Кино» попытался продать на сайте Авито некий Дмитрий, а теперь на паспорт Цоя посягнул еще один человек - 40-летний Денис. Оба мужчины уверяют, что раритет принадлежит только им одним.

Расследовать эту историю впору Шерлоку Холмсу (желательно в исполнении Бенедикта Камбербэтча, - Прим.Авт.), но сначала попробуем мы.

Итак. Петербургский бизнесмен Дмитрий, который продает паспорт Цоя за 2,5 миллиона рублей, объяснил, что нашел документ в своей квартире за холодильником. Мол, Цой обронил его, когда заходил к нему в гости в 80-х. На лжи Дмитрия поймали сразу. Он раскололся сам, регулярно меняя детали рассказа. И все бы ничего, но у Дмитрия появился брат. Тот самый Денис Шейченко, который буквально на днях освободился. Выйдя из тюрьмы, он схватился за голову: ценная находка исчезла! Пока он сидел, Дмитрий якобы обокрал его.

Паспорт Цоя оценили в 2,5 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Документы Цоя у меня случайно появились в 2001-2002 году, - рассказал Денис биографу Цоя детали перемещения паспорта Цоя во времени. – Случайно! Мне принесли сделать их ксерокопии. Наркоманы какие-то. Потом концы с ними были потеряны. Хранил паспорт у себя до того момента, пока у меня не возникли проблемы с милицией. Потом я отдал их брату на хранение, он положил их в оружейный сейф. Видать, жадность над ним возобладала, и он решил так поступить - нажиться. Реликвии бесценны, я вообще не хотел их продавать.

Денис Шейченко заявил, что паспорт Цоя должен принадлежать ему!

То, что раритеты действительно могли принадлежать Денису, подтверждают и его многочисленные переписки с одним из фанатов Цоя. Еще в 2015 году он обещает передать ксерокопию паспорта звезды. Но не получается – признается, что сидит и при себе ничего нет. В переписке от 2016 года рассказывает, что «кроме паспорта, записной книжки и рукописей» у него больше нет ничего. Через два года этот набор всплывет у Дмитрия, который решит продать ценности.

- Творчество Цоя много значит для меня. Сейчас понимаю, что себе я ценности не верну. Но разберусь, как быть, - заявляет брат бизнесмена.

Одна из рукописей - текст песни "Перемен".Фото: Олег ЗОЛОТО

Но почему Денис не передал найденные документы родным Цоя?

- Цой мой кумир, я хотел свою коллекцию, чтобы потом передать сыну рукописи и тексты. Но не паспорт – он ведь ценности никакой кроме коллекционной не несет?

Связаться с Дмитрием в этот раз нам не удалось – у бизнесмена, продающего паспорт и рукописи Цоя в общей сложности за 3,5 млн рублей, не оказалось денег на телефоне и он не смог ответить на наш звонок.

Мужчина еще три года назад хвалился, что у него есть паспорт самого Цоя.

Напомним, аукцион по продаже личных вещей лидера «Кино» назначен на 26 сентября. Генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров рассказал «КП-Петербург», что вещи, кончено, будут проверены на подлинность.

- Но могу сказать одно: почерк Цоя похож. Мы периодически выставляем лоты, так или иначе связанные с именем музыканта и уже хорошо знаем его почерк. Не вызывает сомнения и подлинность паспорта, - заявил Бурмистров.

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