О северном Присвирье узнают все!

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-28T13:05:30+03:00

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СВИРСКАЯ ПОБЕДА

Разговор о будущем туризма в Лодейном Поле был связан с военным прошлым района. Уже известно, что общественники создадут рабочую группу по разработке концепции восстановления мемориального парка «Свирская Победа» на левом берегу Свири. Созданный в память об участниках легендарной Свирско-Петрозаводской освободительной операции, он уникален тем, что появился в годы Великой Отечественной войны. Тогда здесь было посажено 50 тысяч деревьев и кустарников. Желающие могли посетить местный музей, посмотреть на сохраненные окопы и блиндажи. Однако сегодня состояние парка оставляет желать лучшего: военной техники нет, музей приобрел статус историко-краеведческого.

- Установка границ территории - то, с чего следует начать, - уверены специалисты. - Конечная цель - подготовить парк к 80-летнему юбилею, который здесь будут отмечать в 2024 году.

ФИННО-УГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ

Исторически Присвирье - родина малых финно-угорских народов. В окрестностях много ритуальных камней, в избах сохранились предметы быта вепсов и карелов, по праздникам местные жители пекут калитки - традиционные открытые пирожки из ржаной муки и картофельного пюре. Сохранить эту память для потомков - сегодня одна из государственных задач. А в случае с Лодейнопольским и Подпорожским районами малые народности - одно из направлений туризма, которое стоит того, чтобы его развивать.

Как оказалось, в этой сфере создается много проектов. Об одном из них шла речь на встрече. Суть его - в воссоздании быта свирских карелов на территории деревни Кондуши Лодейнопольского района. Приехав сюда, туристы могут с головой окунуться в культуру малой народности: отведать нацио- нальной кухни, познакомиться с местным эпосом. Такие проекты, по мнению членов Общественной палаты, не должны быть единичными.

МАЛОЕ СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Изюминка Подпорожского района, бесспорно, его древние церкви. Участники выездного заседания прошлись тропами православного туристического маршрута «Малое Серебряное кольцо России». В частности, посетили храм Воскресения Христова в Важинах. Несмотря на многочисленные исторические потрясения, с середины XVII века - момента своей постройки - он ни разу не закрывался. Верующие приходят сюда и сегодня. Увидеть все памятники деревянного церковного зодчества не удалось. Причина - бездорожье. К слову сказать, о ремонте дорог говорилось в ходе встречи очень много. Увеличить поток туристов без повышения транспортной доступности и развития инфраструктуры будет нереально. Особое внимание предлагается уделить водному туризму. Уже просчитано, что средства, вложенные в строительство новых причалов, обновление маршрутов и стоянок круизных судов, окупятся с лихвой.

Озвученные предложения лягут в основу рекомендаций профильной комиссии Общественной палаты.

- Туристической отрасли северо-восточных районов Ленинградской области не хватает более активного продвижения и рекламы, - отметила председатель комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма Галина Куликова.

По итогам двухдневного выездного заседания профильная комиссия подготовит рекомендации по развитию туризма в отдаленных Лодейнопольском и Подпорожском районах.