2018-09-05T18:49:04+03:00
Происшествия

Подруга Анны Семенович, которая пыталась отомстить супругу, отправилась в колонию

Светскую львицу Анна Тимохину осудили на 4 года
Елена БЕЗГОДОВА
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Анна Тимохина теперь из райского жизни отправилась в колонию. Скриншот из клипа Анны СеменовичАнна Тимохина теперь из райского жизни отправилась в колонию. Скриншот из клипа Анны Семенович
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Экс-жену долларового миллионера и по совместительству экс-подругу Анны Семенович в ближайшие четыре года мы не увидим. Светская львица Анна Тимохина попала за решетку за неудавшуюся месть супругу. Сегодня пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга озвучила приговор красотке - помимо отбывания наказания в колонии общего режима, ей придется выплатить штраф в 50 тысяч долларов.

А началась история с местью пару лет назад, когда 43-летняя светская львица и ее супруг Александр решили развестись. Александр Тимохин - владелец ресторана и совладелец банка «Заубер», по мнению жены, оставил ей недостаточно денег при разводе. Поэтому женщина решила «проучить» любимого. 27 апреля 2018 года женщина пришла в полицию и попыталась ускорить возбуждение уголовного дела в отношении своего экс-супруга.

ann_semenovichann_semenovich
Мои дорогие, спасибо вам большое за тёплый приём
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- Тимохина знала, что отделом экономической безопасности проводится проверка по факту возможных противоправных действий со стороны ее бывшего мужа. Тогда она попыталась передать взятку в размере 10 тысяч долларов США за то, чтобы уголовное дело в отношении мужа было начато, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Но вместо этого уголовное дело было начато в отношении самой светской львицы. А личность Тимохина все же известная – в 2017 году она снялась в клипе Анны Семенович. Тогда журналисты писали, что Тимохина прилетела из Лондона (петербурженка последние годы живет заграницей) специально ради подруги. Мол, не только на съемочной площадке поддержать, но и самой сыграть роль. Досталась разлучница, которую Семенович в клипе поливает кофе.

Однако теперь Анна Семенович от дружбы с Тимохиной открещивается.

- Я ее видела один раз в жизни, - заявила певица «КП-Петербург». - На съемках клипа мы встречались. Но она мне не подруга.

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