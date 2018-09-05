СК: Подозреваемые в убийстве прохожего в центре Петербурга, не имеют отношения к банде АУЕ

СЕГОДНЯ 19:57 2018-09-05T20:24:29+03:00

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Следователи Петербурга задержали парней, которые причастны к убийству 32-летнего Андрея Минчука. Ими оказались двое – 17-летний студент колледжа и 20-летний разнорабочий. Обвинения в жесткой расправе им пока не предъявлены, но следователи уже ходатайствуют об аресте.

Убийство, которое серьезно напугало петербуржцев, произошло в первый учебный день, 1 сентября. Тогда Минчук в компании друзей решил немного выпить. Расположились во дворе дома на набережной канала Грибоедова. Что произошло потом – предстоит выяснить следователям. Но из скупых показаний задержанных ясно, что Минчук что-то не поделил с компанией молодежи, которая была неподалеку.

- Двое молодых людей руками и ногами избили ранее не знакомого им человека, который скончался на месте происшествия, - пояснили в СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Били, по словам друзей Минчука, с особой жестокостью – погибшему пробили голову. Те же знакомые Андрея уверяют, что убили парня несколько человек, в руках держали молоток. Вместе с ним Минчуком пострадал еще и его друг - ему подростки выбили зубы.

Петербуржцы уже распространяют в сети информацию, что, мол, нападавшие – банда подростков-подражателей АУЕ, которые 24 августа напали на 16 человек. В следственном комитете эту информацию опровергают и отмечают, что задержанные не относят себя к группировке.

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