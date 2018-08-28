2018-08-31T18:25:28+03:00
Звезды

В Петербурге «Зигзагом удачи» отметят день рождения Андрея Петрова

Лучшая память о композиторе – это его работы
Елена ЛИВСИ
Поделиться:
Кадр из фильма "Старая, старая сказка". Фото: kinopoiskКадр из фильма "Старая, старая сказка". Фото: kinopoisk
Изменить размер текста:

День знаний можно отметить в кинотеатре «Аврора» на кинопразднике, посвященном дню рождения Андрея Петрова. В программе – выступление юных актеров детского театра «Радуга», внучки композитора актрисы Мананы Гогитидзе, фрагменты из лучших кинофильмов, музыку к которым написал Андрей Петров.

Вход свободный по пригласительным, которые нужно попросить у администратора кинотеатра «Аврора».

Кадр из фильма "Служебный роман". Фото: kinopoisk

Кадр из фильма "Служебный роман". Фото: kinopoisk

Вместо эпитетов «прекрасная» и «талантливая» достаточно перечислить ленты, в которых звучат мелодии и песни маэстро: это кинохиты из «золотого фонда» российского кинематографа.

Кадр из фильма "Служебный роман". Фото: kinopoisk

Кадр из фильма "Служебный роман". Фото: kinopoisk

«Человек-амфибия», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Белый Бим Черное ухо», «Служебный роман», «Гараж» «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Петербургские тайны», «Хрусталев, машину!», «Старые клячи»... Всего около сотни кинофильмов, не считая музыки к спектаклям и оркестровых произведений.

Когда: 1 сентября, 13.00

Где: кинотеатр «Аврора» (Невский проспект, 60, м. «Гостиный двор».

Андрей Петров написал много прекрасной музыки. Фото: архив "КП"

Андрей Петров написал много прекрасной музыки. Фото: архив "КП"

СПРАВКА «КП»

Андрей Павлович Петров родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде. Стать композитором решил под впечатлением от кинофильма «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова, затем консерваторию по классу композиции.

Писал песни, симфонии, инструментальные концерты, музыку к балетам, оперы, оперетты, мюзиклы.

Написал музыку почти к ста кинофильмам. Народный артист СССР, награжден орденами и званием «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

Ушел из жизни 15 февраля 2006 года. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рассказывает композитор Сергей Баневич.

- Дело было в 1974 году. В Мариинке готовилась премьера оперы Андрея Петрова «Петр I». Прошла генеральная репетиция. Все остались довольны. Петров - в первую очередь. И вот наступил день премьеры. Приглашенные гости расселись в кресла, Андрей Павлович - в первом ряду. Начался спектакль. И тут я замечаю, что у маэстро закрыты глаза. Сначала подумал, что он просто так слушает музыку. А потом понял, что композитор спит. Так родители укачивают своего малыша, а потом вместе с уснувшим ребенком засыпают и сами. Столько эмоциональных и физических сил было потрачено у Петрова на репетиции, что на саму премьеру у него их попросту не осталось. (читать полную версию материала)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Константин Лавроненко: Надеюсь, волна преследования мужчин женщинами когда-нибудь схлынет!
Наш кинообозреватель побеседовал со знаменитым российским актером в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) перед премьерой нового фильма «Странники терпенья» на Монреальском кинофестивале
Новости 24
На посвящение первокурсников СПбГУ в студенты приехал Александр Бастрыкин
В петербургской канализации обнаружили жирбергов
Тренер «Зенита» назвал соперников по Группе Лиги Европы «проходимыми»
В Петергофе под снос пойдет хостел, который через 10 лет признан незаконным
В Ленобласти 1 сентября свои первые уроки проведут 250 молодых учителей
На участке КАД от Дачного проспекта до Таллинского шоссе закроют две полосы
Водитель «Шкоды» сгорел после столкновения с автобусом под Волховом
Работодатели помогают своим сотрудникам собрать детей в школу
В Европейском университете перед началом учебного года сменили ректора
Суд на 15 суток остановил работу организатора питания на заводе «Ниссан» из-за гепатита А
Жребий вновь был милостив к «Зениту»
В Санкт-Петербурге женщине отказали в работе, потому что она... женщина
Матч "Зенит" - "Спартак" перекроет дороги в Санкт-Петербурге
С 1 сентября Петербург и Бугры свяжет новый автобусный маршрут
«Комсомолка станет еще лучше!
Горько говорить о нем "был": Георгий Полтавченко соболезнует родным и близким Иосифа Кобзона
В частном доме в Ленобласти нашли тело 13-летнего мальчика
Из окна гостиницы в Санкт-Петербурге выпал семилетний москвич
На Новоколомяжском проспекте у девушки отобрали полмиллиона рублей
На перекрестке Суздальского и Гражданского вспыхнул автобус
В садоводстве под Санкт-Петербургом двое приятелей варили амфетамин
Под Петербургом неизвестный сломал стену магазина и вытащил 5 миллионов рублей из банкомата
В ночь на 31 августа на Васильевском острове затопило припаркованные машины
У петербургского бизнесмена конфисковали танк, под который угодили люди
Роспотребнадзор назвал причину отравления участников молодежного конгресса Росатома в Петербурге