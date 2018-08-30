Дворы Петербурга: прошлое, настоящие, будущее

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-30T18:45:04+03:00

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Проходной двор, задний, патио и колодец - каких только дворов на свете не бывает. И все они есть в Петербурге. Если бы давали звание столицы двориков, то его, без сомнения, отдали бы городу на Неве. И Боярский пел про «любимый мой дворик» со знанием дела - недаром актер живет в самом сердце Северной столицы, в двух шагах от Дворцовой площади.

А еще питерские дворы стали брендом для туристов. Тысячи людей каждый год рассчитывают встретиться с грифонами, услышать шаги Раскольникова, заблудиться со своей второй половинкой в паутине проходных дворов. Но если откинуть легенды и романтику, то двор - это еще и архитектурное сооружение, которое меняется, дополняется и усовершенствуется. И где как не в Петербурге можно найти всамделишную иллюстрированную энциклопедию дворов. «Комсомолка» подготовила для вас экскурсию в историю.