Борщевик Сосновского - нужна федеральная программа

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T16:52:14+03:00

Многие поселения активно включились в борьбу с борщевиком, но, как оказалось, победить его на отдельных территориях невозможно Фото: Александр ГЛУЗ

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Пустующие нераспаханные земли, характерные для Северо-Запада, практически не оставляют шансов для исцеления от этого аграрного недуга. Пути решения проблемы ищут в Общественной палате Ленинградской области. Целый пакет рекомендаций стал итогом круглого стола «Фитоинвазии: методы борьбы и экологические последствия».

- Единственный эффективный метод уничтожения борщевика сегодня - комплексное использование гербицидов с учетом их опасности для населения, - рассказывает заместитель профильной комиссии, профессор биологии Вероника Тарбаева.

Как выяснилось, у этой позиции есть противники. Они настаивают на том, что борщевик - это ценное растительное сырье, обладающее уникальными потребительскими свойствами. Доказано, что из борщевика можно получать сахар - это очень важное растение для пчел; из него можно производить уголь, спирт и техническую бумагу.

- Безусловно, я только за эффективное использование растительного ресурса, но кто будет контролировать засев полей для добычи спирта? - возражает Вероника Тарбаева.

Биологические способы пока в экспериментальной разработке. В частности, петербургские биологи предлагают сажать на месте произрастания борщевика тапинамбур. Однако это предложение вызывает сомнения у ряда специалистов, ведь и второе растение тоже признано инвазивным, то есть приравненным к сорнякам.

Ленинградская область стала первым регионом, где поняли, что победить борщевик без государственной поддержки не получится, и объявили войну агрессивному «гостю»: несколько лет ушло у комитета по АПК, чтобы добиться исключения борщевика из федерального списка селекционных достижений и официального признания сорняком. С 2011 года в Ленобласти действует долгосрочная целевая программа, в которой предусмотрены субсидии муниципальным властям и сельхозтоваропроизводителям на уничтожение борщевика на своих землях.

На помощь также призвали космические технологии. Положительную оценку получил метод определения мест произрастания борщевика по спутниковым данным.

Многие поселения активно включились в борьбу с борщевиком, но, как оказалось, победить его на отдельных территориях невозможно, вести наступление надо «широким фронтом», не пропуская даже отдельные растения. Сегодня необходимо перейти к мерам воздействия на тех собственников земель, кто не проводит работу по удалению борщевика. Как утверждает первый заместитель председателя комитета Екатерина Пшенникова, комитету уже дано поручение подготовить соответствующий закон. Однако, назначая штрафы или прибегая к крайней мере - изъятию земель, поясняют в Общественной палате, очень важно избежать коррупции, а также необходимо продумать, как эти меры наказания будут соотноситься с Гражданским и Налоговым кодексами.

- Просветительская работа должна проводиться активнее. Особенно в образовательных учреждениях. Детям нужно рассказывать, какой вред здоровью может принести борщевик, - подчеркивает председатель комиссии, организовавшей круглый стол, Вячеслав Шаваров. Региональным властям рекомендовано установить информационные стенды, опубликовать буклеты и брошюры, распространить социальную рекламу.

В целом в Общественной палате считают, что необходима федеральная целевая программа, в которую войдут и научные исследования, и мероприятия, которые будут обязаны проводить органы власти, граждане и предприниматели, и ответственность всех собственников земель за непринятие мер по уничтожению даже единичных растений на своих участках. И об этом планируется сообщить уже в Минсельхоз России.