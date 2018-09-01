Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга попросил разработать новый закон для ЭКО

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-31T17:08:47+03:00

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Жительница Петербурга пожаловалась местному депутату Законодательного собрания на то, что ее муж перед смертью втайне от нее стал участником экстракорпорального оплодотворения с другой женщиной. В итоге матери двоих детей пришлось делить наследство с еще одним наследником.

- Он сделал ЭКО без уведомления и согласия своей супруги. Я не беру этическую сторону - пускай люди разбираются сами с изменами, но я призываю клиники предупреждать законных мужей и жен. Ведь в итоге страдают их семьи, дети, - заявил «КП в Петербурге» депутат Алексей Цивилев.

Проведение процедуры искусственного оплодотворения сегодня не требует согласия законного супруга. На эту тему Верховный суд России год назад дал разъяснение: люди, состоящие в браке и давшие свое письменное согласие на проведение ЭКО, записываются родителями ребенка. Правда, высший судебный орган не уточнил, с кем именно в браке должны состоять эти родители.

- По сути, они могут состоять в одном браке, а жить при этом в другой семье, - подчеркнул депутат. - Нам обязательно нужен новый закон, регулирующий ЭКО! Мне даже врачи пишут, что доноры спермы и яйцеклеток действуют сегодня на свой страх и риск. Согласие о том, что они защищены от финансовых претензий, которое подписывается в клиниках, можно легко оспорить в суде. Поэтому я направил письмо в Минздрав РФ с инициативой уведомлять именно законных супругов о том, что проводится такая процедура.

Кстати, в 2018 году квоты для жительниц Петербурга на проведение ЭКО увеличились вдвое - до пяти тысяч процедур. Провести искусственное оплодотворение сегодня можно бесплатно, для этого надо иметь на руках полис обязательного медицинского страхования.

- Все приемы, уколы, препараты и пункции для пациенток бесплатные, - подтвердили в одной из петербургских клиник, которая проводит ЭКО. - Дополнительно оплачивается только хранение эмбрионов и консультации с врачом. Если вам нужен донорский материал, у нас есть банк спермы. Одна порция стоит 14 тысяч рублей. На приеме вы ознакомитесь с анкетой и детскими фотографиями донора. На данный момент можем предложить русских, молдаван, ногайцев, киргизов и армян.