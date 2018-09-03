Психолог Ольга Лякишева: Поход в первый класс - это стрессовая ситуация для любого ребенка

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-03T18:32:39+03:00

Специалист уверен, что к началу учебного года должны быть готовы не только дети, но и их родители

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Прошли летние каникулы, и уже сегодня школьники сядут за парты. Для многих детей это настоящий стресс, справиться с которым им могут помочь только взрослые. Корреспондент «Комсомолки» и психолог Ольга Лякишева составили рекомендации для родителей тех ребят, которые в этом году впервые пошли в школу.

Начнем с того, что же такое стресс и чем он может быть опасен.

- Для любого ребенка поход в первый класс - это стрессовая ситуация. В жизни наступают изменения: меняется коллектив, появляются новые взрослые с новыми требованиями, к которым ребенок должен привыкнуть. Он должен уметь сдерживать свои эмоции, быть терпеливым и усидчивым. И то, насколько легко ребенок пройдет этот период адаптации, зависит от того, насколько он готов к изменениям и насколько масштабны перемены.

Например, есть школы, в которые дети идут в том же коллективе, в котором они были в детском саду. В таком случае стресс будет минимальным и связан только с новыми требованиями, предъявляемыми к ребенку. Но обратимся к наиболее распространенной ситуации.

СТРЕСС У ШКОЛЬНИКА: СИМПТОМЫ

Адаптация к новым условиям проходит по трем направлениям: во-первых, это привыкание к новому коллективу, в котором нужно занять определенную позицию. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что его принимают, поддерживают, а не дразнят и отталкивают. Во-вторых, нужно привыкнуть к педагогу. Если контакт налаживается, ребенок может отвечать на уроке, не страшась, что на него повысят голос или унизят насмешками. Наконец, это адаптация к учебным нагрузкам и новым требованиям.

- Когда мы не успеваем усвоить информацию, возникает информационный стресс, - отмечает Ольга Владимировна. - «Мой ребенок умеет читать и писать, он готов к школе», - рассуждают родители. Умение учиться - это умение усваивать новую информацию. Если малыш привык приобретать новые знания в спокойной домашней обстановке, в школе ему может быть сложно извлечь нужный материал из потока информации в ограниченное время.

На самом деле причин, провоцирующих стресс, гораздо больше. Это и новый режим дня, и новое отношение родителей. Если они не уверены в себе, то сами могут бояться того, что их вызовут в школу, появляется страх перед социумом, например, перед обвинениями и разборками на родительском собрании. Изменяются требования к ребенку, и, вместо того чтобы разобраться, что с ним происходит, родители переносят негатив в семью, ругают, а не поддерживают. По этой причине у детей появляется ощущение неприятия со стороны родителей, кажется, что им не на кого опереться.

Сроки адаптации индивидуальны и зависят и от самого ребенка, и от родителей. Признаками дезадаптации Ольга Владимировна называет и частые простудные заболевания, и беспокойный сон, и изменение аппетита. Тревожность, безразличие, нежелание ходить в школу, общаться с одноклассниками, истерики или агрессия, упрямство - на эти симптомы родителям необходимо обратить внимание, если они не проявлялись ранее.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕХВАЛИТЕ

Для того чтобы помочь первокласснику благополучно пройти новый этап в жизни, необходимо быть внимательным ко всем изменениям, происходящим с ним.

- Часто дети страдают, когда родители подчеркивают их исключительность. Если ребенка воспитывают в семье, где сильно хвалят, например, за чтение, то у него складывается впечатление, что он настоящий мастер в этом деле. Он хочет идти в школу, но вдруг оказывается, что есть кто-то, кто читает лучше. И, не получив ожидаемого признания, у такого ребенка быстро пропадет мотивация к учебе. Разумеется, детей нужно хвалить, но без сравнения, основной посыл должен быть «я люблю тебя таким, какой ты есть», - советует психолог. - Создайте благоприятный теплый климат в семье. Первоклассник должен знать, что, несмотря на любые ошибки, его любят и помогут, когда ему тяжело.

Если дома привыкли критиковать учителя или одноклассников, ребенок будет воспринимать мир как враждебный. Потом родители будут удивляться, почему у ребенка нет друзей в школе.

Например, очень многие дети полностью теряют интерес и мотивацию после замечаний. Тогда лучше лично попросить учителя уделять внимание положительным моментам в работах ученика. При акцентировании положительных моментов появляется желание и энергия двигаться дальше, что-то улучшать. Если ребенок старается и не получает одобрения, наступает эмоциональное выгорание, и дальше учеба идет «ради галочки», пропадает интерес к учебе.

Нельзя ругать свое чадо, не разобравшись в ситуации. После вызова в школу родители часто наказывают ребенка. Прежде чем сделать это, выясните, что подтолкнуло ребенка на тот или иной поступок. Если не разговаривать с детьми, то очень скоро они замкнутся, а, возможно, начнут проявлять агрессию.

НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

Предъявляя требования к ребенку, необходимо учитывать особенности его темперамента. Флегматичный ребенок все делает медленно, а родителям кажется, что он просто ленивый. Дома, не спеша, он может делать все правильно, а в классе, где постоянно отвлекают и есть ограничения по времени, он может допускать много ошибок.

Для снятия эмоционального напряжения занимайтесь с первоклассником творчеством: рисуйте, лепите, клейте, слушайте музыку. Арт-терапия нравится всем детям, отвлекает их от неприятных эмоций.

Используйте занятия спортом и активные игры на свежем воздухе. Подбирая спортивные секции для снятия психоэмоционального напряжения, учитывайте особенности вашего чада.

- Родители должны научить ребенка справляться со стрессовой ситуацией не только словами, но и личным примером, - подчеркивает Ольга Лякишева. - Помните, что источники стресса - это не события вокруг нас, а то, как мы воспринимаем действительность. У вас есть уникальный шанс научить своего ребенка справляться с трудностями, стать сильнее. Не упустите его!

Олег ЗАХАРОВ