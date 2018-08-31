Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ по МСФО в I полугодии выросла более чем в 2 раза

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-31T12:55:51+03:00

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Чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,821 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Банке.

- Чистый процентный доход банка за период увеличился на 28,1%, до 11,004 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход увеличился на 19,9% и составил 3,707 миллиарда рублей, - отметили в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Капитал банка по состоянию на 30 июня 2018 года вырос на 13,021 миллиарда рублей и составил 89,851 миллиарда рублей против 76,830 миллиарда рублей на конец прошлого года.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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