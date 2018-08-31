Детская железная дорога в Петербурге: 70 лет на рельсах

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-31T14:11:03+03:00

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В кабине машиниста 12-летний мальчик, за пультом дежурного по станции - еще один ребенок, а проводник в вагоне - симпатичная девчушка с озорной улыбкой. «Уважаемые пассажиры, просим вас занять свои места, через пять минут наш поезд отправляется», - звучит из динамика детский голос и поезд отправляется! А миниатюрные вагончики как будто сошли с иллюстраций детских книг или мультфильмов. Но это вовсе не игра, это петербургская детская железная дорога, где всем процессом управляют дети. Так было 70 лет назад и также все происходит сегодня, когда Малая Октябрьская детская железная дорога отмечает юбилей.