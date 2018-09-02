СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-02T12:27:50+03:00

Армянка Сюзанна Манукян, которой отказали в шоу «Голос», покорила сердца слушателей с помощью интернета. Фото: СОЦСЕТИ

До этого армянке Сюзанне Манукян отказали в шоу «Голос» [видео]

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Видео официантки петербургского ресторана, которая исполняет перед посетителями хит Whitney Houston, за неделю набрало больше двух миллионов просмотров и почти полторы тысячи хвалебных комментариев.

- Я пою с трех лет, возможно, национальность моя сыграла роль, но это идет изнутри. Никакого музыкального образования у меня нет, но я посещала занятия вокалом в Доме музыки, - рассказала «КП - Петербург» Сюзанна Манукян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666885" frameborder="0"></iframe> Официантка из Петербурга исполнила песню Whitney Houston и стала звездой на Youtube.

Двадцатидвухлетняя певица-самоучка сделала попытку стать участницей шоу «Голос», однако дальше прослушивания дело не пошло.

- Мне сказали, что все хорошо, но на этом все закончилось, - поделилась девушка.

Сюзанна Манукян работает в одном из ресторанов в Петербурге. Как рассказала молодая певица, работать там начала после школы – в заведение набирали официантов с талантами!

- Это тоже интересная история. У меня сестра поступила в педагогический университет на Казанской улице – их главный корпус прямо напротив этого ресторана. Меня пригласили в университет выступить на дне открытых дверей, и увидела большой плакат о том, что требуются официанты, которые могут танцевать, исполнять фокусы.

Как прокомментировали в пресс-службе сети ресторанов, это явление называется «танцующий персонал».

- Каждый сотрудник нашего ресторана в чем-то талантлив: они и поют, и играют на инструментах, и брейк-данс танцуют. Посетители в дополнение к ужину получают шоу от наших официантов. Когда мы проводим очередной кастинг сотрудников, мы смотрим еще и на их таланты. Кто-то заведомо к нам приходит, зная наш формат, чтобы развивать артистические таланты. Это помогает начать карьеру артиста – никогда не знаешь, когда тебя увидит какой-нибудь продюсер! – отметили там.

Сочные новости.