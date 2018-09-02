Официантка из Петербурга спела песню Хюстон и набрала 2 миллионов просмотров в Интернете #сочныеновости
Видео официантки петербургского ресторана, которая исполняет перед посетителями хит Whitney Houston, за неделю набрало больше двух миллионов просмотров и почти полторы тысячи хвалебных комментариев.
- Я пою с трех лет, возможно, национальность моя сыграла роль, но это идет изнутри. Никакого музыкального образования у меня нет, но я посещала занятия вокалом в Доме музыки, - рассказала «КП - Петербург» Сюзанна Манукян.
Официантка из Петербурга исполнила песню Whitney Houston и стала звездой на Youtube.
Двадцатидвухлетняя певица-самоучка сделала попытку стать участницей шоу «Голос», однако дальше прослушивания дело не пошло.
- Мне сказали, что все хорошо, но на этом все закончилось, - поделилась девушка.
Сюзанна Манукян работает в одном из ресторанов в Петербурге. Как рассказала молодая певица, работать там начала после школы – в заведение набирали официантов с талантами!
- Это тоже интересная история. У меня сестра поступила в педагогический университет на Казанской улице – их главный корпус прямо напротив этого ресторана. Меня пригласили в университет выступить на дне открытых дверей, и увидела большой плакат о том, что требуются официанты, которые могут танцевать, исполнять фокусы.
Как прокомментировали в пресс-службе сети ресторанов, это явление называется «танцующий персонал».
- Каждый сотрудник нашего ресторана в чем-то талантлив: они и поют, и играют на инструментах, и брейк-данс танцуют. Посетители в дополнение к ужину получают шоу от наших официантов. Когда мы проводим очередной кастинг сотрудников, мы смотрим еще и на их таланты. Кто-то заведомо к нам приходит, зная наш формат, чтобы развивать артистические таланты. Это помогает начать карьеру артиста – никогда не знаешь, когда тебя увидит какой-нибудь продюсер! – отметили там.
Сочные новости.
Официантка из Петербурга исполнила песню Whitney Houston и стала звездой на Youtube.
Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»