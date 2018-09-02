Фанаты «Зенита» перевернули календарь под хит Шуфутинского
Креативщикам «Зенита» можно громко поаплодировать: перед матчем со «Спартаком» 2 сентября в зоне сектора С они подготовили для болельщиков настоящее шоу.
Во-первых, стадион «Санкт-Петербург» принял третий гастрономический фестиваль в своей истории. В этот раз каждый мог отведать там бургеры со свининой. Кстати, ели их, несмотря на свое прозвище, и фанаты «Спартака».
В Петербурге все желающие могли под хит Михаила Шуфутинского перевернуть календарь, где «снова 3 сентября...».Светлана ГОЛУБ
Тот, кто перекусил, мог погрузиться в ностальгию 90-х и под знаменитый хит Шуфутинского перевернуть календарь, где «снова 3 сентября...».
Настроение поднял и Хор русской армии. В парадных костюмах они спели знаменитую песню «Ленинград» - «В Питере, пить». Только антиспортивное слово «пить», заменили на «петь».
Военный оркестр исполнил песню "В Питере - петь" перед матчем "Зенит" - "Спартак".Светлана ГОЛУБ
Кстати, присутствовал на матче и фронтмен группировки Сергей Шнуров. Он вышел на поле с почетной миссией - вручил приз Артеме Дзюбе как лучшему игроку августа по мнению болельщиков.