Фанаты «Зенита» перевернули календарь под хит Шуфутинского

СЕГОДНЯ 20:06 2018-09-02T20:50:45+03:00

Самое время сегодня перевернуть календарь, где «снова 3 сентября...». Фото: Светлана ГОЛУБ

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Креативщикам «Зенита» можно громко поаплодировать: перед матчем со «Спартаком» 2 сентября в зоне сектора С они подготовили для болельщиков настоящее шоу.

Во-первых, стадион «Санкт-Петербург» принял третий гастрономический фестиваль в своей истории. В этот раз каждый мог отведать там бургеры со свининой. Кстати, ели их, несмотря на свое прозвище, и фанаты «Спартака».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666947" frameborder="0"></iframe> В Петербурге все желающие могли под хит Михаила Шуфутинского перевернуть календарь, где «снова 3 сентября...».Светлана ГОЛУБ

Тот, кто перекусил, мог погрузиться в ностальгию 90-х и под знаменитый хит Шуфутинского перевернуть календарь, где «снова 3 сентября...».

Настроение поднял и Хор русской армии. В парадных костюмах они спели знаменитую песню «Ленинград» - «В Питере, пить». Только антиспортивное слово «пить», заменили на «петь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/666944" frameborder="0"></iframe> Военный оркестр исполнил песню "В Питере - петь" перед матчем "Зенит" - "Спартак".Светлана ГОЛУБ

Кстати, присутствовал на матче и фронтмен группировки Сергей Шнуров. Он вышел на поле с почетной миссией - вручил приз Артеме Дзюбе как лучшему игроку августа по мнению болельщиков.