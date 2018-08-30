2018-09-03T13:54:11+03:00
Общество

3 лучших маршрута для путешествия на автомобиле по СЗФО

30 достопримечательностей Карелии, Ивангорода, Пскова и Териберки, которые точно вдохновят вас на поездку по «С еребряному ожерелью России»
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Одна из главных достопримечательностей СЗФО - природа потрясающей красоты.Одна из главных достопримечательностей СЗФО - природа потрясающей красоты.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Три внедорожника, почти неделя в пути, более десяти тысяч километров и столько же фотографий. Так рассказал бы о квест-туре «Серебряный трилистник» какой-нибудь статистик. Но главной задачей трех экипажей журналистов и блогеров из Москвы, Петербурга, Казани и даже Европы было найти как можно больше причин, чтобы отправиться в путешествие по «Серебряному ожерелью России» - уникальному туристическому маршруту с древними монастырями и храмами, старинными крепостями, этническими карельскими деревнями, хранящими память о шведском и финском прошлом, и, конечно же, природой невероятной красоты. Да такой, что норвежские фьорды и рядом не стояли. И это лишь малая толика того, что увидели наши экипажи.

Читать далее: чем покорил блогеров Каргополь, можно ли купаться в Белом море, как попасть в Ивангород, откуда в Териберке столько туристов и где найти лучший вид в Карелии.

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