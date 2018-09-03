«Секса не было»: 87-летний Иван Краско рассказал, почему бросил молодую жену

3 Сент. 23:35 2018-09-04T00:54:20+03:00

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Актер Иван Краско и его женщины опять стали звездами ток шоу. На этот раз Дмитрий Борисов с гостями в своей студии программы «Пусть говорят» разбирался, что же явилось причиной разлада в семье Краско и его 27-летней жены Натальи Шевель, свадьбу которых три года назад обсуждала вся страна.

- Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес, - признался в эфире актер. - У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего.

Молодая жена Краско не раз признавалась, что сама выросла в бедной семье и не хочет воспитывать детей в неподобающих условиях. Напомним, сейчас супруги делят трехкомнатную квартиру вместе с бывшей женой покойного сына актера Андрея Краско.

- Я не хочу стирать пеленки своему ребенку по три раза в день, - заявила Шевель. - Не хочу становиться матерью одиночкой, дети это ответственность, у нас нет даже своего угла.

По словам Шевель о том, что муж собирается с ней разводиться, она узнала во время отпуска в Испании от журналистов, которые забросали девушку вопросами. Сам Краско жену о своем решении не известил.

- Если он скажет мне в глаза, что уходит от меня, я приму это и отпущу Иван Ивановича, -заявила Шевель. - Я очень люблю и уважаю его и так будет всегда.

А между тем, оказалось, что у актера есть еще одна молодая воздыхательница, это актриса молодежного театра "Эксперимент" и бывшая студентка Краско Кристина Кузаева.

Крисина КузаеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я очень люблю и уважаю Иван Ивановича, - заявила Кузаева. – Мне больно от того, что с ним происходит, если будет такая необходимость, я готова принять его у себя дома.

Новоявленная соперница рассказала, что у Шевель была масса романов в университете и намекнула, что та не самая искренняя особа. В телестудии разгорелся скандал и Краско призвал девушек вспомнить, что они актрисы и хотя бы притвориться интеллигентными людьми.

-Я возвращаюсь к матери своих детей, - заявил Краско в конце программы. – Не надо расценивать это как шаг назад, это новый виток наших отношений. Мы с Натальей Николаевной повенчаны, это что-то значит.

Напомним, что в браке с бывшей женой Натальей Вяль Краско прожил пятнадцать лет, у пары родились двое сыновей Федор и Иван.

- Наталья не старается, чтобы Иван Ивановичу было хорошо и уютно, - заявила Вяль. – А я готова принять его в своем доме и нашим сыновьям будет лучше, если отец будет под боком.