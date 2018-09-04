Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования потребительских кредитов в 3,6 раза

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-04T15:41:24+03:00

С начала года на эти цели было выделено больше 5 млрд рублей

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Банк УРАЛСИБ по итогам 7 месяцев 2018 года увеличил объемы рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 7 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал кредитов на сумму свыше 5,5 млрд рублей.

Программы рефинансирования Банка УРАЛСИБ дают возможность уменьшить размер ежемесячного платежа за счет снижения процентной ставки, объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, и тем самым повысить удобство обслуживания кредита, а также включить в новый кредит дополнительные денежные средства на потребительские нужды.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

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