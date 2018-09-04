Первой жертвой зачистки стал газетный павильон у «Электросилы»

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-04T17:33:46+03:00

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Петербургские распространители прессы надеялись, что до этого не дойдет. К несчастью и для себя, и для читателей, ошиблись: вечером 3 августа «по формальным причинам» у вестибюля станции метро «Электросила» снесли первый газетный павильон.

Чиновники пришли к выводу, что тротуары пора освободить от НТОФото: Александр ГЛУЗ

Момент выбрали подходящий. Защитник городских киосков и павильонов с периодикой – глава Комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев – как раз был в командировке. Именно это ведомство не прочь принять все полномочия, касающиеся рынка печати, чтобы регулировать его с умом. Постановление ожидает одобрения губернатора, а пока Полтавченко просят наложить мораторий на непродление договоров размещения НТО и тем более снос.

Распространители предрекают гибель всех НТО в городеФото: Александр ГЛУЗ

Уведомление на «выселение» из Смольного уже получили примерно полсотни объектов – почти все, поставленные в 2015-м по новым договорам. Это приблизительно двадцать процентов от всех киосков и павильонов с прессой в Петербурге. Причины, по словам распространителей, сугубо формальные. Например, путаница с терминами «киоск» и «павильон». Или превышение объема «негазетных» товаров, который высчитали загадочным образом без расчетов, методик и обмеров.

Среди причин сноса называют путаницу в терминах и недоработки в законеФото: Александр ГЛУЗ

Самый смешной (и печальный одновременно) вариант – когда участок их схемы размещения НТО, согласованной всеми ведомствами, вдруг стал просто неподходящим для торговли газетами и журналами. Именно так произошло с павильоном у «Электросилы».

– Был 26-метровый павильон «Союза издателей и распространителей», стоял там три года, никаких претензий не было. А теперь там пустое место, – рассказывает генеральный директор компании «Метропресс» (сеть «Первая полоса») Сергей Маркелов. – Причина – претензия Комитета по благоустройству: объект якобы стоит на тротуаре, являющемся… проезжей частью, а значит, мешают автомобилям.

Владельцы просили о моратории, но рассмотреть их обращение не успелиФото: Александр ГЛУЗ

Просьбы в кратчайшие сроки освободить территорию получили еще четыре павильона. Иначе – снос. Распространители периодики опасаются, что «вскоре в городе не останется ни одного объекта».

– После сноса побывали на совещании в Комитете по благоустройству, там присутствовали уполномоченный по правам предпринимателей, представители КИО, Комитета по контролю – все, кто задействован в этом бардаке, – вздыхает Маркелов. – Позиция ведомства жесткая: на тротуарах ничего стоять не должно. Такое впечатление, что собираются уничтожить всю нестационарную розницу: надоела, вид портит.

Предприниматели надеются на Комитет по печатиФото: Александр ГЛУЗ

К концу недели распространители начнут уменьшать тиражи, ведь продавать их будет просто негде. «Комсомолка» направила в Комитет по благоустройству запрос и все еще надеется на ответ имущественного блока Смольного на обращение, направленное около месяца назад.