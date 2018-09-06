Доска раздора: На Валдае учителя уволили из-за поста в соцсети, где она просила помочь ей обустроить класс

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-06T15:44:50+03:00

Елена Уличева в один день стала безработной, но за нее заступились почти все родители школьников

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Просьба повесить доску в классе стоила 49-летней учительнице начальных классов работы. Теперь преподаватель из Новгородской области Елена Уличева не только официально безработная, но и очень известная в небольшом городке Валдай учитель. А все из-за поста в социальной сети, который попался на глаза директору школы №2 Наталье Матвеевой.

В эту школу Уличева пришла в августе. До этого работала с умственно отсталыми детьми в соседней школе, а летом следила за ребятишками в детских лагерях. Когда в школе №2 освободилась ставка учителя начальных классов, легко приняла предложение директора. И закрыла глаза на странные условия – ремонт в классе учитель делает самостоятельно и за свои деньги.

- Меня попросила об этом директор, - вздыхает Елена Евгеньевна. – Как мне рассказали, это принятая в школе схема: сначала учитель сам тратит свои деньги, а после – предоставляет чеки, по которым потраченная сумма возвращается ему в конце года в виде премии. Также происходит с медосмотрами и другими тратами.

Елена Уличева всего лишь попросила ей помочь...Фото: СОЦСЕТИ

Устроить в школу Уличеву пообещали с 1 сентября. А пока педагог начала готовить класс к новому учебному году – купила краску, карнизы, отмыла парты… Работа застопорилась на классной доске, которую невозможно было привинтить к стене. Тогда учитель решила попросить о помощи в соцсетях.

- Я опубликовала пост, в котором написала: «Может, найдется человек, который поможет в классе повесить доску?». И, отвечая на комментарии, рассказала, что сама, за свой счет сделала ремонт, - признается Елена.

Это сообщение в школе увидели только спустя три дня. До этого Елену Евгеньевну, как нового учителя, успели представить на школьном педсовете. А после – вызвали к директору, которая заявила: «Мы с вами не сработаемся!».

Вот этот пост педагога, из-за которого разгорелся скандал.Фото: СОЦСЕТИ

Учитель ушла домой. Деньги за ремонт преподавателю все же вернули. Правда, зарплату за отработанные в школе дни (помимо ремонта, Уличева занималась бумажной работой, - примеч.Авт.) не выплатили. Раз официально не устроена – ничего не положено!

Об увольнении педагога город узнал из новостей в интернете. Неравнодушные горожане поддержали Уличеву и даже призвали руководство других школ обратить внимание на педагога. Но пока очереди из работодателей к Елене нет.

В самой школе №2 инцидент может прокомментировать только директор. Но поговорить с ней «КП-Петербург» так и не удалось – Матвеева все время была на уроках. Однако в соцсетях директор очень активна. Под одним из постов она высказала свою точку зрения на ситуацию.

Елену Евгеньевну успели представить на школьном педсовете как новую учительницу школы. А теперь она без работы!

«Елена Евгеньевна Уличева была одним из претендентов на должность. Выбор был сделан в пользу другого претендента. Ремонт в классе был осуществлен силами образовательного учреждения. Доска тоже висит на месте, и это также сделано школой».

Сказать свое веское слово и разрешить спор в департаменте образования Валдайского района «КП-Петербург» отказались. Отметили, что данный вопрос не в их компетенции и бросили трубку. Теперь в деле разбирается прокуратура Новгородской области. В ближайшее время ведомство решит, будет ли по данному факту организована проверка.