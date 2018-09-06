Суд поддержал певицу Бузову и взыскал с ресторана в Санкт-Петербурге 232 тысячи рублей за использование ее песен

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-06T10:31:39+03:00

Ольга Бузова и ее продюсеры деньги на ветер не бросают. Фото: Соцсети

"Под Звуки Поцелуев" и "Привыкаю" больше не станут включать в суши-баре на проспекте Испытателей

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Прежде, чем включать хиты певицы Ольги Бузовой в ресторанах, подумайте - а не нарушаете ли вы ее авторские права. Если Ольга и ее продюсеры узнают об этом, спуску никому не дадут.

ВСТРЕТИМСЯ В СУДЕ

Развлекать и кормить клиентов "Под звуки поцелуев" решили в уши-баре "Ямамото" на проспекте Испытателей в Санкт-Петербурге. И вроде бы, все шло по плану. Но... Ночью 16 марта в ресторане побывали представители компании "Арчер Мьюзик Продакшнс", которая продюсирует Бузову-певицу. И услышали песни своей звезды, поставленные здесь без спроса правообладателей.

Обидевшись на ресторан и оскорбившись потерянными деньгами, ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с компании "Гранд Фуд" 232 тысяч рублей - в качестве компенсации за незаконное использование произведений и фонограмм музыкальных произведений.

Продюсеры Бузовой не были голословными. К суду они подошли основательно и предоставили все доказательства: и чек из суши-бара "Ямамото", и компакт-диск с видеозаписью, и заключение специалиста о фонографическом и музыковедческом исследовании видеозаписи.

4 сентября суд состоялся. Но ответчик на заседание не явился. Впрочем, это не помешало рассмотреть дело и без него.

- Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения "Под Звуки Поцелуев", "Привыкаю". Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела, - сообщили в суде.

Решение Арбитражного суда - удовлетворить иск полностью. То есть взыскать с "Ямамото" в пользу "Арчер Мьюзик Продакшнс" 232 тысячи рублей компенсации, а также 7640 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение это не окончательное и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

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