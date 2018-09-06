О терроризме наглядно

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-06T14:59:52+03:00

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Идея рассказать о проявлениях нацизма и терроризма в наглядной форме, при поддержке областного Дома дружбы - государственного казенного учреждения комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, принадлежит Музею воинской доблести Донбасса и Русско-арабскому культурному центру. По мнению общественников, о неонацизме, терроризме и экстремизме нельзя молчать, настало время говорить об этих явлениях открыто. Орудия смерти, флаги и элементы обмундирования, военные карты, личные вещи героев Донбасса - все экспонаты подлинные и участвовали в реальных событиях.

Тематическая экспозиция и проведенный вслед за ее открытием круглый стол, состоявшиеся в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября, стали не единственным тематическим мероприятием. Накануне, в память о трагедии четырнадцатилетней давности в Северной Осетии, представители многонационального сообщества жителей Ленинградской области совместно с региональным Домом Дружбы организовали акцию у памятника «Детям Беслана» на территории Храма Успения Пресвятой Богородицы в Петербурге.

О родственной природе, а также общих источниках и целях возрождающегося неонацизма и современного терроризма (экстремизма) рассказывает участник мероприятий, профессор кафедры философии Санкт-Петербургского государственного технологического института Сергей Карпухин: «Терроризм можно сравнить с многоголовой гидрой. У нее сегодня ориентация не только на национализм, она многоаспектна. Прежде всего, это религиозный экстремизм – идеология, не имеющая ни границ, ни национальности. Условность границ между государствами оставляет открытым вопрос многонационального государства – то, что мы сейчас можем наблюдать на примере Европы. Есть, конечно, всплески национализма. Но, как правило, они трансформируются в другие формы борьбы и противостояния. Более того, на примере сирийско-арабской республики мы видим, как определенные страны платят вооруженным формированиям и используют их в своих корыстных целях. Турбулентные условия, в которых сегодня существуют международные отношения, вызывают особую актуальность темы терроризма. Необходимо решить, что делать дальше. Сегодня наши дети дезориентированы. Альтернативой реальной жизни для них стала виртуальная реальность. Энергетика одиночек, сидящих за компьютером, часто аккумулируется не только в мирных флешмобах, но и может выразиться в экстремистских лозунгах».

В правительстве Ленинградской области, в свою очередь, подчеркивают, что девиз «НЕТ ТЕРРОРУ на Ленинградской земле» - не пустые слова. Впереди много планов. В первую очередь, это касается антиэкстримистской и антитеррористической профилактики общественных и политических взглядов молодежи, как наиболее активной части общества.