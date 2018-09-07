2018-09-07T11:35:24+03:00
Общество

Иллюстратор Касьян Швец умер в Петербурге

Сердце художника остановилось 6 сентября
Елена БЕЗГОДОВА
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Умер иллюстратор Касьян Швец. Фото: Владимир МихайлуцаУмер иллюстратор Касьян Швец. Фото: Владимир Михайлуца
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В Петербурге на 83 году жизни скончался известнейший иллюстратор Касьян Швец. Сердце талантливого художника, украсившего более 400 книг, остановилось накануне, 6 сентября в Мариинской больнице. Печальную новость журналистам сообщил внук иллюстратора.

Швец долго болел. Родные художника не сообщают подробностей, но известно, что иллюстратор перенес тяжелую операцию. Справиться с недугом Касьян Юрьевич так и не смог.

Дата прощания и похорон известного иллюстратора пока не назначена.

Касьян Швец родился в Ленинграде в 1936 году. С юных лет он увлекся рисованием. В 1962 окончил институт живописи и нашел свое призвание – иллюстрировать книги. Швец – член Союза художников России и автор рисунков более чем к 400 книгам! Именно он оформил издания Александра Пушкина, Александра Дюма, Джека Лондона и Теодора Драйзера. Более того, благодаря Швецу российские читатели смогли увидеть иллюстрированные варианты французского романиста Жоржа Сименона. В Союзе художников Петербурга его вспоминают как очень скромного человека.

-Честный, добросовестный и неутомимый труженик, мастер — золотые руки, самозабвенно преданный своему делу. Он посвятил всю свою жизнь искусству книжной иллюстрации и знал все тонкости своего ремесла, - отмечают коллеги Швеца.

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