«Не надо сравнивать меня с отцом»: сын Бродского открыл свою выставку в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-10T16:41:36+03:00

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- Меня на этот город подсадили родители, - смеется Андрей Басманов. Сын знаменитого поэта Иосифа Бродского и его музы, той самой М.Б., впервые встретился с журналистами. Повод - его персональная фотовыставка, где фотохудожник показал «Непарадный Петербург». Правда, полноценного разговора о выставке так и не получилось. Все как один пытались вывести художника на разговор об отце, поэзии и личной жизни.

«На улице спрашивают, сын ли я Бродского»

Выставка у Басманова действительно достойная. О ней художник может говорить долго. Показывает на многочисленные фотоработы и признается: долго снимал «в стол», а теперь решился поделиться снимками с публикой. На выставке порядка 30 его фоторабот, которые показывают неформальный и нетуристический Петербург. Многих домов, запечатленных на пленку, в Северной столице уже нет – снесли. Но какую бы картину Басманов не показал, у публики вопрос один. Про отца.

- Поймите, я сам по себе! - восклицает сын Бродского. - Я совершенно отдельная единица. А то каждый «добрый человек» считает своим долгом меня с отцом сравнить: «Как похож»! «Пишите ли вы стихи»? Не пишу! Спрашивайте меня о выставке – отвечу!

Сейчас то, чем занимается Андрей Басманов – его основной вид деятельности. Говорит, что возможно скоро покажет и свои рисунки. Правда, за славой Басманов не гонится. Предпочитает не «светится» на публике, но тень отца преследует его всюду.

Какую бы картину Басманов не показал, у публики вопрос один. Про отца.Фото: Елена БЕЗГОДОВА

- Я всю жизнь работал, где придется. Занимался промышленным альпинизмом, охраной, стройкой… И на каждой новой работе меня спрашивали об отце. Иногда, работаешь с людьми месяц, все спокойно. Но найдется такой, что придет и скажет: «Слушай, ты же этот! Что ты в России забыл»? А я ничего не забыл - я тут родился. Как меня узнают? Интернет у людей есть. И, говорят, я похож на папу. Знали бы вы, сколько я приложил усилий к тому, чтобы не быть внешне похожим на него! А то ко мне даже на улицах подбегают с вопросами, мол, не сын ли я Бродского? Зачем им это знание - в толк не возьму! Знакомым хвастаться: а мы, вот, сегодня видели! Мещанство, худшего разлива, - разводит руками Андрей Басманов.

«Бродского не читаю, чтобы не расстраиваться»

Пусть к журналистам Басманов в качестве исключения и вышел, о семье он все же не говорит. О матери отвечает с улыбкой: мол, у музы поэта все хорошо. Выставку она оценила, но сегодня на нее не пришла из-за плохого самочувствия. И журналистов.

- Про Марину Басманову меня спрашивают как о музе великого поэта. Я об этом бесед не веду. Я знаю ее как свою маму, которую регулярно навещаю. Характер у нее не самый легкий. Об отце я вспоминаю. Например, помню, как он с мамой выгуливали меня в конце Фонтанки, ближе к порту. И вспоминаю о нем хорошее.

Но Андрей Басманов признается: отца он не читает, чтобы не расстраиваться.

- Города того, от которого «перло» его, а затем и меня - нет уже. И никогда не будет, - разводит руками Басманов. - Город был настоящим, а не «туристическим объектом».

Окружающие просят сына поэта прочесть стихи Бродского.

Басманов не любит внимания прессыФото: Елена БЕЗГОДОВА

- Вот опять начинаете меня душить, - вздыхает Басманов. – Бродского в списке моих любимых писателей нет. Кто есть? Точно не русская классика – ею в школе задушили! Лимонов мне близок. Нравится ранний Пелевин.

Но как бы к творчеству отца сын не относился, Бродского он защищает. Критикует тех, кто относит поэта только к американской литературе и не может спокойно слушать переделанные стихи отца.

- Слышал я как Земфира переделала папины стихи. Я к ней всегда относился спокойно. но то, что она сделала - вырвала фразы из двух стихотворений - считаю непорядочным, - резюмировал Басманов.