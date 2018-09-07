Участники ВЭФ-2018 сыграют в «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-07T12:27:34+03:00

Игра состоится в рамках программы на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года

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Восточный Экономический Форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, предлагает своим гостям и участникам насыщенную и разнообразную программу. Впервые в рамках культурной программы ВЭФ состоится знаменитая игра «Что? Где? Когда?», организаторами которой выступят Фонд Росконгресс и NONTRIVIAL CLUB, официальный лицензиат телекомпании «Игра ТВ».

Восточный Экономический Форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году и уже в четвертый раз пройдет в одном из крупнейших городов Дальнего Востока – Владивостоке. Эта масштабная международная площадка для налаживания политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона предлагает своим участникам уникальные возможности для диалога международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса и органов власти.

Деловую программу Форума, где будут презентованы новые условия инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке – территории опережающего развития России, дополнит интеллектуальный проект «Что? Где? Когда?», темой которого станут открытия и достижения наших великих современников и гениев прошлых лет.

Буквально за несколько десятилетий человечество перешагнуло за грань возможного, что еще в ХХ веке считалось вымыслом и стало гениальным провидением научных фантастов. И этот стремительный прогресс набирает скорость. Какие открытия были сделаны, что обогатило человечество и изменило нашу жизнь? Эти и другие вопросы войдут в программу игры «Что? Где? Когда?» и прозвучат для участников ВЭФ-2018 из уст знаменитостей современности, видео-обращения которых были специально записаны для уникального проекта, получившего название «Золотые головы мира».

Участники нетривиального проекта испытают себя в роли знатоков в интеллектуальном шоу, ведущими которого станут Михаил Скипский, знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель награды «Хрустальная сова», и Андрей Максимков – известный российский актер и сценарист.

Более подробная информация о культурной программе ВЭФ-2018 доступна на сайте.

Дополнительная информация об интеллектуальном клубе и правилах игры на сайте NONTRIVIAL CLUB.

Аккредитация СМИ: press@nontrivial.ru. Оксана Сосновская.