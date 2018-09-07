2018-09-07T12:27:34+03:00
Общество

Участники ВЭФ-2018 сыграют в «Что? Где? Когда?»

Игра состоится в рамках программы на Восточном Экономическом Форуме во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года
Поделиться:
Автор фото Руслан Исхаков.Автор фото Руслан Исхаков.
Изменить размер текста:

Восточный Экономический Форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, предлагает своим гостям и участникам насыщенную и разнообразную программу. Впервые в рамках культурной программы ВЭФ состоится знаменитая игра «Что? Где? Когда?», организаторами которой выступят Фонд Росконгресс и NONTRIVIAL CLUB, официальный лицензиат телекомпании «Игра ТВ».

Восточный Экономический Форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в 2015 году и уже в четвертый раз пройдет в одном из крупнейших городов Дальнего Востока – Владивостоке. Эта масштабная международная площадка для налаживания политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона предлагает своим участникам уникальные возможности для диалога международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса и органов власти.

Деловую программу Форума, где будут презентованы новые условия инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке – территории опережающего развития России, дополнит интеллектуальный проект «Что? Где? Когда?», темой которого станут открытия и достижения наших великих современников и гениев прошлых лет.

Буквально за несколько десятилетий человечество перешагнуло за грань возможного, что еще в ХХ веке считалось вымыслом и стало гениальным провидением научных фантастов. И этот стремительный прогресс набирает скорость. Какие открытия были сделаны, что обогатило человечество и изменило нашу жизнь? Эти и другие вопросы войдут в программу игры «Что? Где? Когда?» и прозвучат для участников ВЭФ-2018 из уст знаменитостей современности, видео-обращения которых были специально записаны для уникального проекта, получившего название «Золотые головы мира».

Участники нетривиального проекта испытают себя в роли знатоков в интеллектуальном шоу, ведущими которого станут Михаил Скипский, знаток клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель награды «Хрустальная сова», и Андрей Максимков – известный российский актер и сценарист.

Более подробная информация о культурной программе ВЭФ-2018 доступна на сайте.

Дополнительная информация об интеллектуальном клубе и правилах игры на сайте NONTRIVIAL CLUB.

Аккредитация СМИ: press@nontrivial.ru. Оксана Сосновская.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В воскресенье в Санкт-Петербурге с размахом отметят День тельняшки
Три петербургских троллейбуса на три дня изменят маршруты
Педофил из США изнасиловал двух мальчиков в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умер старейший иллюстратор Касьян Швец
После банкетов в Константиновском дворце и ресторане "Гимназия" отравились 11 человек
Очевидцы: В Санкт-Петербурге на остановке сидит труп
В субботу 8 сентября в Санкт-Петербурге ограничат движение
Новогодние закупки Смольного на 100 миллионов остановила антимонопольная служба
Петербургские антимонопольщики завели дело против чиновников из Смольного
«Зенит» представит Маркизио перед товарищеской игрой с «Кайратом»
Два сотрудника Политеха ВМФ попали под арест за хищение 5,6 миллионов рублей
Строительство платной трассы М-11 Москва-Петербург встало из-за ножей и костей
Полтавченко, от имени петербуржцев, выразил сочувствие японцам после землетрясения на Хоккайдо
Петербуржец получил пожизненный срок за изнасилование и убийство ребенка
Больное сердце китаянки «приземлило» в Петербурге гигантский дальнемагистральный «Аэробус»
В Петербурге силовики задержали троих граждан Туркмении за похищение человека
Виват, Санкт-Петербург: 6 сентября 1991 года Ленинграду вернули историческое название
«Хочу обратно в платья»: Ирина Горбачева рассказала о съемках фильма «История одного назначения»
Набережную Мойки отремонтируют впервые за 66 лет
Смольный одобрил строительство съезда с ЗСД в Белоострове
Сын Иосифа Бродского представит в Петербурге выставку фотографий
3-летняя девочка получила закрытый перелом бедра, прыгая на батуте в парке Победы
В Санкт-Петербурге наказали маму девочки, спасенной с карниза между 8 и 9 этажами
Коммунальщики устраняют последствия утреннего фонтана на площади Ленина в Петербурге
Из психбольницы в Санкт-Петербурге сбежал пациент-уголовник
"Соцработница" в Санкт-Петербурге ограбила 92-летнюю бабушку
С 7 сентября закроют движение по набережной Грибоедова у Банковского моста
У площади Ленина в Санкт-Петербурге "заработал" шикарный коммунальный фонтан
Четырехлетний мальчик сломал предплечье, выпав из окна на втором этаже в Петербурге