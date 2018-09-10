Варвара-коса, Шнурова краса: Лидер "Ленинграда" после развода впервые вышел в свет с новой спутницей - поэтессой

10 Сент. 22:55 2018-09-10T23:38:44+03:00

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Все ждали, когда же лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров появится на публике со своей новой избранницей – экстравагантной управляющей сетью петербургских салонов красоты Ксенией, подстриженной под «ежика».

Но Шнур, как всегда, удивил. Сегодня, 10 сентября, рок-музыкант продемонстрировал поклонникам красавицу, но не ту. На премии «GQ Человек года 2018», которая сейчас проходит в «Барвиха Luxury Village» под Москвой, Шнуров прошелся по красной дорожке под руку с молодой женщиной в красном платье и с длинными светлыми локонами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668213" frameborder="0"></iframe> Шнуров после развода впервые вышел в свет с новой спутницей.Видео: @spletnik_ru

Вдаваться в подробности поющий «ленинградец» не стал. На взгляды и вопросы журналистов ответил: «Мы пойдем», – и увел новую пассию к месту торжества. Но пытливые умы быстро распознали в незнакомке поэтессу - нежную и чувственную девушку по имени Варвара.

Поэтесса и поэт-песенник. ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

Подписчики тут же принялись обсуждать красавицу, подходит ли она брутальному мачо, музыканту-миллионеру, одному из лидеров Forbes. И пока одни судорожно вспоминали, где могли ее видеть и слышать, другие, коих было в разы больше, не стесняясь, прошлись по внешности блондинки в бордовом:

"Редко встретишь такую плоскость", "С таким декольте лучше ходить без декольте", "На Мотю не похожа, скорее, на Акиньшину", "А вообще, грудь - не главное в женщине".

Фанаты «Ленинграда» по-своему оценили загадочную спутницу Сергея. Многие отметили, что она шатается, будто пьяная. "Да она в щи", - описали состояние Варвары поклонники на языке Шнура. От счастья, конечно.

Дама, говорят, шаталась "от счастья" ФОТО Артем Геодакян/ТАСС

Многих смутил возраст поэтессы, неумело пытающейся скрыть свое развеселое состояние: мол, «в дочери годится». В общем, вывод большинства - «Матильда лучше!». Но паре на пересуды, похоже, плевать, ведь выглядят они всполне счастливо. И пока Варвара томно смотрит в объективы камер и фотоаппаратов, Сергей направо и налево светит своей голливудской улыбкой, пребывая в явном восторге от всего происходящего.

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