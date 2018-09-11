«Не хочу быть москвичом»: на новую песню группы «Ленинград» пожаловались в генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 18:13 2018-09-11T18:39:41+03:00

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«Я Москву люблю не очень, как любой провинциал. Даже Красную я площадь, никогда не целовал» - это строчки из нового хита Сергея Шнурова «Не хочу быть москвичом». Поклонники «Ленинграда» произведение уже оценили: у клипа на Ютубе очередной рекорд - почти 9 миллионов просмотров всего за пару недель. Но не все оказались в восторге. Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков написал запрос в генеральную прокуратуру на имя Юрия Чайки о проверке «в отношении размещенного в интернете клипа группы «Ленинград» и в случае необходимости принятии соответствующих меры, ведь артисты пропагандируют асоциальный образ жизни». Чем же так не угодил клип политику?

- Я не берусь оценивать эту песню, говорить нравственно или безнравственно использование нормативной лексики, - это все на суд зрителей и на совести авторов, - пояснил политик в разговоре с корреспондентом «КП в Санкт-Петербурге» Антон Беляков. - Мои претензии именно к способу распространения всего этого в Сети. Абсолютно очевидно, что исполнитель ориентируется на аудиторию 18+. Однако по федеральному закону для такого вида контента должны быть возрастные ограничения. Вообще дело, конечно, не в группе «Ленинград», не в ее лидере Сергее Шнурове и не конкретно в этой песне. Но клип «Не хочу быть москвичом» стал показательным примером. Вы посмотрите, сколько в Интернете появилось пародий! Первыми отозвались подростки со своим ответом Шнурову - «Школу я люблю не очень». И даже есть клипы от тех, кто продвигает АУЕ (сообщество, поддерживающее уголовные ценности). А раз они сделали пародию, значит, и оригинал посмотрели. Мой запрос направлен на то, чтобы соответствующие органы приняли меры.

И претензии у политика не только к «Ленинграду», а еще и к популярному реперу Face, которому Шнуров мог бы позавидовать в смелости выражений. В Генпрокуратуре РФ запрос от Антона Белякова рассмотрят в ближайшее время и дадут ответ.

- Кроме того, я намерен поднять этот вопрос на одном из пленарных заседаний верхней палаты Совета Федерации, - заявил Беляков. - Речь ведь идет о детях и о соблюдении федерального закона.

От самой группировки «Ленинград», как они относятся к таким заявлениям, добиться ответа пока не удалось.