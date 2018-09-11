2018-09-11T14:32:07+03:00
Общество

Как отучить ребенка от гаджетов: «КП» организует бесплатную лекцию для петербуржских родителей

На вопросы, которые волнуют практически каждого родителя, ответят врачи, психологи, фитнес-тренеры
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Проверять зрение нужно регулярно.Проверять зрение нужно регулярно.Фото: Александр ГЛУЗ
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Что делать, если ребенок бесконтрольно смотрит телевизор и пропадает в соцсетях? Как фаст-фуд влияет на детское зрение? В какой спорт отдать младшеклассника? На эти (и не только) актуальные вопросы, волнующие каждого родителя, эксперты ответят в рамках бесплатной лекции от «Комсомольской правды в СПб» - «Школа здорового зрения».

На родительском собрании выступят практикующие офтальмологи, которые расскажут, по каким признакам можно понять, что ваш ребенок начинает плохо видеть, и покажут лучшие упражнения для зрительной гимнастики. Психолог и педагог Татьяна Гилёва объяснит, что делать, если вашего ребенка дразнят из-за очков. А известный фитнес-тренер и блогер Алексей Столяров разъяснит, как нужно питаться школьнику, и в какой спорт лучше всего отдать ребенка. Конечно же, эксперты с удовольствием ответят на все вопросы родителей.

Бесплатная лекция пройдет уже в этот четверг, 13 сентября, в 17:30 в пресс-центре «КП в СПб» по адресу Гатчинская, 35а. Мероприятие бесплатное, прийти может любой желающий, для этого необходимо пройти простую регистрацию на странице «Школы здорового зрения». Количество мест ограничено.

Отметим, по статистике Минздрава болезни глаз занимают уже второе место в структуре общих заболеваний. Каждый четвертый школьник в России имеет близорукость, а в старших классах петербургских школ от 60 до 80% учеников страдают этим заболеванием. Катализатором ухудшения становится не только генетическая наследственность, но и увлечение гаджетами и возрастающая нагрузка в школе.

НА ЗАМЕТКУ

Бесплатная лекция «Школа здорового зрения» организована в рамках социальной акции «Здоровое зрение – здоровое поколение», которая стартовала в Петербурге в августе. Напомним, по условиям акции, дети от 5 до 17 лет могут бесплатно пройти полную диагностику зрения. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.

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