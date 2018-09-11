«К ударной работе готовы!»: Парламент Петербурга вернулся с каникул на день раньше

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-11T18:01:05+03:00

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После перерыва на лето петербургские депутаты вернулись к работе с рвением. Даже одним днем каникул пожертвовали. Первое заседание нового парламентского сезона провели сегодня, 11 сентября. И, хотя теплое время года прошло, для законотворцев жара только начинается.

– Законопроекты о корректировке бюджета на следующий год, об изменении Генплана, о зеленых насаждениях, – начинает зачитывать «список дел» на ближайшее время председатель Комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Денис Четырбок. – Инициатив много, к ударной работе готовы: ждали сезона все лето. И сезон начался, что не может не радовать.

На первом, внеочередном, заседании рассмотрели и поддержали сразу несколько любопытных законопроектов. Например, в список мест, где собираются провести экологическое обследование, хотят добавить Пискаревский парк. А 5 декабря предлагают отмечать День добровольца, волонтера.

– Образ добровольцев нужно всесторонне популяризировать и поднимать, – считают авторы законопроекта. – В России волонтерским движением занимаются около десяти процентов жителей, а в Петербурге оно насчитывает десятки тысяч людей. Празднование этого дня позволит властям проводить и финансировать мероприятия, связанные с поддержкой волонтерства, а также рассказывать людям о том, чем добровольцы занимаются на самом деле.

Еще одна важная инициатива сегодняшней повестки – дополнительная социальная поддержка вдов погибших или умерших Героев России. Если закон поддержит Смольный, то с Нового года вдовы смогут получать денежные компенсации за покупку участков (в том числе с постройками) под дачи или частные дома. Максимальная выплата – миллион рублей.

– Приоритетный вопрос – рассмотрение проекта о сохранении возраста, в котором предоставлялись пенсионные льготы и компенсации, на нынешнем уровне 55 (для женщин) и 60 (для мужчин) лет, – отмечает зампред Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Александр Тетердинко. – Вне зависимости от того, какое решение примет Госдума в части повышения пенсионного возраста, петербуржцы льготы станут получать все равно. Рассмотрим этот проект до конца сентября.

Не планируют повышать и тарифы на проезд. Депутаты постараются выкроить из бюджета деньги на субсидии перевозчикам, которые стали тратить больше на горюче-смазочные материалы и электричество.

– Среди новых инициатив – граффити, руферы, защита прав несовершеннолетних, – добавляет Четырбок. – Рассмотрим повышение ответственности за «неуважение» к памятникам истории и культуры в связи с жаркой шашлыков на Медном всаднике. Словом, сезон будет насыщенным.