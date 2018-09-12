2018-09-12T15:56:30+03:00
Общество

Частицу мощей Александра Невского отправят из Петербурга в Молдову

Святыню лично передали митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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Мощи святого благоверного князя Александра Невского останутся в Санкт-Петербурге.Мощи святого благоверного князя Александра Невского останутся в Санкт-Петербурге.Фото: Тимур ХАНОВ
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Мощи святого благоверного князя Александра Невского останутся в Санкт-Петербурге. Вопреки пугающим заголовкам в СМИ, в Молдавию будет передана лишь частица мощей, а это значит, что верующие Северной столицы не лишатся своего небесного покровителя.

О даре молдавским православным рассказал основатель санкт-петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Он пояснил, что передать частицу мощей попросил митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Один из пределов главного кафедрального собора страны освящен в честь благоверного князя Александра Невского и нахождение в храме святыни будет большим подарком для верующих.

Крестный ход в Санкт-Петербурге по случаю Дня перенесения мощей Александра Невского.

- Епископ Назарий, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры передал частицу мощей в дар собору. Мощи накануне праздника перенесения мощей благоверного Александра Невского (12 сентября) будут в Кишиневе, чтобы люди могли поклониться им в сам праздник, - рассказал Александр Ткаченко.

Александр Невский стал почитаться практически сразу после смерти. Во времена Петра I мощи Невского были перенесены в строящийся Петербург, а сам святой стал покровителем города. В 1917 году, во время революции, большевики разгромили гробницу Александра Невского, а его святые мощи выставили в музее атеизма. Мощи благополучно возвратились в Александро-Невскую лавру только в 1989 году.

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