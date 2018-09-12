Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-12T10:39:20+03:00

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BabaYaga поздравила Москвичей с Днём Города!!!.Видеообзор Дня Города - Москва 2018 г. BY поздравила москвичей с главным городским праздником в году!

Во вторые выходные сентября Москва, по традиции, отмечала День города. 8 и 9 сентября столица России превратилась в огромную фестивальную площадку под открытым небом, где каждый мог встретиться с любимыми артистами.

Фото предоставлено пресс- службой арт-проекта BY.

Такое значимое мероприятие не могла пропустить и Баба Яга: вместе с любимыми внучками - близняшками Катей и Волгой Король - показала себя во всей красе сразу в нескольких местах: в парке «Красная Пресня», на Красногвардейских прудах, в Солнцево и на Пушкинской площади – там праздничный концерт был организован при поддержке Союза журналистов Москвы. На то Баба Яга и волшебница, чтобы все успевать!

Фото предоставлено пресс- службой арт-проекта BY.

На праздновании Дня города Баба Яга исполнила зажигательные народные песни, а также сфотографировалась со всеми желающими. На Пушкинской площади среди жителей Москвы бабушка разыграла призы: свои уменьшенные копии, очаровательные куклы. В парке «Красная Пресня» такие же куклы были разыграны среди детей, которые пришли на праздник.

Фото предоставлено пресс- службой арт-проекта BY.

Как и всегда, она имела оглушительный успех у публики: все-таки Баба Яга – любимый сказочный персонаж нескольких поколений, а так как в свой нынешний образ она добавила и некоторые современные черты, то и среди молодежи пользуется немалой популярностью.

Всего, по данным столичного управления МВД, 8 сентября в праздновании приняли участие более 5 млн. человек, а 9 сентября — около 4,5 млн.