Мама Ольги Бузовой: "Если бы дочь была беременна всякий раз, когда об этом пишут, она бы уже слоника выносила"

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-16T13:01:06+03:00

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32-летнюю певицу и телеведущую Ольгу Бузову с кем только не женили. Сейчас пользователи пошли дальше – они заподозрили звезду «Дома-2» в беременности. Всему виной фотография, которая 15 сентября появилась в аккаунте, посвященном популярной телестройке.

На снимке Бузова стоит боком. Ее животик отчетливо выделяется, из-за чего пользователи сделали вывод: беременна! Только от кого?

Это фото в Инстаграме kuzkin_durdom2 спровоцировало слухи о беременности Ольги Бузовой

Возможно, округлившиеся формы Бузовой не акцентировали на себе столько внимания, если бы раньше звезда не хвасталась стальным прессом. Да и на многочисленных отфотошопленных фотографиях звезды в Инстаграме ее живот выглядит упругим и плоским. Сама же звезда пока никак не прокоментировала появляющиеся слухи о беременности. А в своем Инстаграмме рассказывает в основном о работе - например, сегодня она летит с концертом в Ереван.

Мама Ольги Ирина Александровна в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» отметила, что Олю подозревают в интересном положении уже не в первый раз.

- Если бы она все время была беременна, сколько об этом пишут - она давно бы уже слоника выносила, - пошутила мама. - Мне смешно это читать и слушать. Но даже если и предположить, что Оля беременна - это ее право говорить об этом или нет.

Кстати, в это воскресенье выйдет очередная серия шоу «Замуж за Бузову», где популярная теледива ищет себе супруга. В соцсетях уже делают ставки, с кем же останется звезда "Дома-2". пока ее фаворитом считают сыровара Дениса Лебедева. Может, этот темноволосый красавец станет следующим мужем дивы и отцом ее малыша?