2018-09-16T18:20:01+03:00
Происшествия

В Петербурге "Газель" со стройматериалами застряла в ограничителе высоты

И спровоцировала пробку
Алла МЕХОНЦЕВА
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Водитель «Газели» решил, что сможет проехать со стройматериалами под ограничителем высоты , но застрял.Водитель «Газели» решил, что сможет проехать со стройматериалами под ограничителем высоты , но застрял.Фото: Фото читателя.
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Знаменитый петербургский «Мост глупости» нашел своих последователей. Теперь на юго-востоке Северной столицы. На границе Петербурга и Ленобласти сегодня, 16 сентября, большая пробка. А все из-за водителя «Газели», который решил, что сможет проехать со стройматериалами под ограничителем высоты (2,7 м). Не вышло. Грузовая машина не только застряла, но еще и создала пробку, которая постепенно, но верно растягивается.

ДТП произошло днем на въезде в город Кудрово со стороны улицы Дыбенко. Автомобилисты, пытаясь объехать аварию, уже облюбовали тротуары – внедорожники один за другим торопятся уехать со злосчастного аварийного пятачка. «Газель» же ждет приезда сотрудников ГИБДД.

Получит ли этот переезд звание «Мост глупости-2» - покажет время.

Справка

«Мост глупости», он же «Убийца Газелей» одна из неофициальных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Переправа на Софийской достаточно невысокая и проехать под ней могут лишь стандартные автомобили. Однако водителей марки «Газель» это не останавливает – минимум 150 автолюбителей были уверены, что их «ласточка» сможет проехать под невысоким сооружением. К сожалению, терпели фиаско.

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