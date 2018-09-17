Жена актера из "Убойной силы" Евгения Леонова-Гладышева: "Какая кома? Женя уже зарядку делает"

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-17T12:34:22+03:00

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В понедельник, 17 сентября, в СМИ появилась информация, что знаменитый актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в фильме «Место встречи изменить нельзя», «Челюскинцы», «На перевале не стрелять», «Инспектор Лосев», в сериале «Убойная сила» и других картинах, впал в кому. Однако эти данные не подтвердились. Корреспонденты «Комсомольской правды»- Санкт-Петербург созвонились с гражданской женой актера и узнали информацию из первых уст.

- Какая кома? Вы что? - возмутилась женщина на том конце провода. - Женя давно пришел в себя, нас перевели из реанимации в общее отделение, впереди долгий период восстановления, реабилитации. Но все идет хорошо. Вот прямо сейчас мы зарядку делаем, это теперь обязательное упражнение каждый день. Какие прогнозы? Спросите у врачей!

Напомним, в августе артист упал на улице получил черепно-мозговую травму. Его в срочном порядке прооперировали. Он находился в реанимации. Как сообщил «КП» заслуженный артист РФ актер Сергей Кошонин, в этом ЧП не было никакого криминала.

- В тот день утром с ним созванивались, Женя собирался в Москву на съемки программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, - рассказал Сергей Кошонин. – Даже уже выехал из дома на вокзал, но как оказалось, не доехал. На улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой височной частью.