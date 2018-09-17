2018-09-17T18:48:24+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку в школе, в которой учительница назвала учеников тупыми и убогими

Ролик с оскорблениями уже несколько дней гуляет по сети [видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Прокуратура начала проверку в школе, в которой учительница назвала учеников тупыми и убогимиПрокуратура начала проверку в школе, в которой учительница назвала учеников тупыми и убогими
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Урок музыки превратился в урок оскорбления. Теперь уже и правоохранительные органы заинтересовались, что происходит в школе в Пушкинском районе Ленинградской области. Напомним, отличились шестиклашки из школы № 695 "Радуга", а вместе с ними и их учительница. В интернет просочилось видео, как преподаватель по музыке Людмила Васильевна Шляхетко обращается к ученикам, называя их тупыми и бедными. А снимает все самое интересное на камеру своего смартфона школьный репортер - один из учеников с "камчатки". Папарацци с задней парты сделал все тихо и незаметно. Однако что вывело из себя учительницу музыки, осталось за кадром. Нам зрителям это неизвестно. Не сообщают об этом и авторы видео.

Ролик быстро распространился по соцсетям и пабликам. Его активно обсуждают подписчики, которые разделились на два лагеря: одни обвиняют учительницу, мол, она же педагог, как она могла себя так вести, другие, наоборот, ее поддерживают, говорят, что сейчас такие ученики - любого до белога каления доведут. Кто прав, кто виноват в этой ситуации будут специалисты.

- Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников в одной из школ Пушкинского района, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Представителей школы, а также учителя вызвали для дачи объяснений. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения.

А дальше уже прокуратура решит - применять меры или нет. Это означает, что учительнице в лучшем случае грозит выговор, в худшем - увольнение по статье.

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