Убогие, бедные, тупые: В Санкт-Петербурге учительница музыки на уроке оскорбляла шестиклассников

СЕГОДНЯ 00:01 2018-09-15T00:05:34+03:00

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Всего две недели прошло с начала учебного года, а непослушные ученики уже доводят учителей до белого каления. По крайней мере, шестиклашки из школы № 695 "Радуга" в Пушкине, а вместе с ними и их учительница, уже отличились.

В Сети появилось видео, как преподаватель по музыке Людмила Васильевна Шляхетко обращается к ученикам, называя их тупыми и бедными. А снимает все самое интересное на камеру своего смартфона школьный репортер - один из учеников с "камчатки". Папарацци с задней парты сделал все тихо и незаметно. Учительница даже не почуяла подвоха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668890" frameborder="0"></iframe> "Че, тупые? Совсем навсегда?!" - Видео Наталия Сивохина Facebook.

- Когда-нибудь дисциплина будет в наших школах или нет?! Потому что убогие приходят, не понимают своим узким умишком, для чего приходят! Понимаешь или нет? Одни понимают, другие не понимают. Убогие! Бедняцкая школа! Для бедняков! Бедная во всех отношениях! - на повышенных тонах образается к детям Людмила Васильевна. - Че, тупые? Совсем навсегда?

Что так вывело из себя милую с виду учительницу с 33-летним стажем работы, осталось за кадром.

По словам мамы одного из шестиклассников, понять Людмилу Васильевну, может, и было бы возможно, если бы это был конец учебного года, и срыв списали бы на усталость. Но ведь учебный год только начался!

К тому же Людмила Шляхетко, говорят, в последнее время частенько отличалась не самым лестным отношением к ученикам. Родители уже не раз писали жалобу на учительницу музыки, но все прахом.

Но если раньше немелодичные слова учительницы первой категории, окончившей в свое время Нежинский педагогический институт, оставались в стенах музыкального класса, то теперь они стали достоянием общественности. Которая, впрочем, раскололась на два лагеря. Одни петербуржцы выступают против такой учительницы и желают ее выгнать с позором, то другие, наоборот, защищают.

"Вон из школы и из профессии!", "Гнать таких учителей поганой метлой, с волчьим билетом!", "Это еще неизвестно, что натворили ученики, что учительница такое наговорила", "А где начало?", "Не провокация ли это?", "Сейчас дети такие, что специально выведут, чтобы потом снять", - пишут комментаторы в соцсетях.

Скандальное видео посмотрела и администрация школы. А после публикации кадров в Сети в отношении учительницы началась проверка.

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