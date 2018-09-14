Одна из крупнейших строительных компаний Петербурга отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-14T11:39:07+03:00

Группа RBI известна не только строительством крупных жилых комплексов, но и успешной реконструкцией исторических объектов города

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Одна из старейших девелоперских и строительных компаний северной столицы группа RBI отмечает четвертьвековой юбилей. За 25 лет работы в Санкт-Петербурге компания реализовала 65 проектов общей площадью свыше 1,3 млн. кв. метров.

История группы RBI началась в далеком уже 1993 году в Северной столице. В ее названии «зашифрованы» основные направления деятельности: Real Estate — недвижимость, Banking — финансы, Investments — инвестиции. Первыми реализованными проектами компании стали дома на Шуваловском проспекте и улице Жуковского.

Главное отличие бренда RBI - максимально бережное и тактичное включение новых строительных проектов в архитектурную ткань Петербурга. «Работать в Северной столице – это честь» - уверено руководство компании. Поэтому RBI старается соответствовать облику города, строя красивые дома, жить в которых будет хорошо многим поколениям петербуржцев.

Знаковыми строительными проектами группы RBI стали «Четыре горизонта» на Свердловской набережной, «Собрание» на Большой Посадской улице, ЖК «Александрия» на Новгородской и элитный дом «Таврический» на проспекте Чернышевского.

Однако компания не только строит новые ЖК, но и реставрирует старые здания, вдыхая в них новую жизнь. Лучшими примерами в этой области по праву считаются реконструкция гаража Крюммеля и особняка Голицыной, а также сохранение и реставрация водонапорной башни Охтинской бумагопрядильной мануфактуры – гармонично вписанной в концепцию современного жилого комплекса. В ближайших планах группы RBI – реконструкция Левашовского хлебозавода: заброшенное предприятие превратят в культурный центр с мастер-классами, лекциями, выставками и экспозицией, посвященной блокаде.

В 2018 году группа RBI была удостоена звания «Девелопер года» по версии Urban Awards – независимой федеральной премии в сфере недвижимости. А глава компании Эдуард Тиктинский стал «Персоной года». Отметим, что руководитель группы RBI уделяет особое внимание и социальным программам, так в прошлом году компания запустила образовательный проект «Школа будущих лидеров RBI».