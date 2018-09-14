Жители России провели незабываемое лето с TUC

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-14T12:37:03+03:00

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Масштабный городской проект подошел концу и самое время подвести итоги! За месяц проекта было съедено 200 500 крекеров (это целых 8 400 пачек), а на желтых Тук-Тук такси прокатились и зарядились позитивным настроением более 18 000 человек! Среди пассажиров Тук-Тук такси были замечены популярные lifestyle-блогеры Маша Миногарова, Полина Трубенкова и ведущая телепередачи «Орел и Решка» Маша Гамаюн. Они поделились впечатлениями от необычного вида транспорта в своих аккаунтах в Instagram.

Фото предоставлено пресс-службой R&I

За два года проект стал настоящей сенсацией российского масштаба и получил распространение сразу в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи! Главная цель проекта – дать возможность прокатиться по-летнему с ветерком, несмотря на погоду и провести весело время с друзьями, зарядить каждого солнечным настроением и положительными эмоциями! Пассажиры такси разместили более 1400 положительных отзывов и фотографий по хештагам #TucTucTaxi и #SummerRide, добирались до нужного места в городе, по пути пробуя хрустающие крекеры с новыми вкусами TUC «Спелые томаты и ароматные травы» и TUC «Зеленый лук с семенами мака и льна».

Напомним, с 5 августа по 5 сентября 12 Тук-Тук такси подвозили всех желающих до пункта назначения в центре городов. В Москве – от м. Тверская, м. Пушкинская и м. Чеховская до Бульварного кольца в будние дни; от м. Сокольники до парка «Сокольники», от м. ВДХН до выставочного комплекса ВДНХ, от м. Октябрьская до Парка Горького в выходные.

В Санкт-Петербурге Тук-Тук-такси курсировали в пределах Центрального и Адмиралтейского районов.

В Сочи такси отъезжали от железнодорожной станции «Олимпийский парк» и развозили пассажиров в районе Имеретинской низменности.

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