«У нее начались проблемы с давлением»: педагог, назвавшая шестиклашек тупыми и убогими, ушла на больничный

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-18T12:39:22+03:00

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Скандал в школе № 695 "Радуга" в городе Пушкин набирает обороты. Напомним, 14 сентября в соцсетях появилась видеозапись, на которой учительница музыки Людмила Васильевна Шляхетко называет детей «тупыми и убогими», а школу – «бедняцкой». Что вызвало гнев учителя - осталось за кадром. Репортер-шестиклассник с «камчатки» начал вести запись на телефон с опозданием. Но заснял самые «интересные» моменты учительского спитча, которыми уже вовсю заинтересовалась прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Но в этой истории все не так однозначно, сообщают бывшие ученики Людмилы Васильевны. И даже создали группу в соцсетях в поддержку педагога.

- Ученик заснял всего один момент, вырванный из контекста! – рассказала «КП-Петербург» бывшая ученица Шляхетко 18-летняя Люба. – Шестиклассник ее сами вывели из себя. На кадрах даже видно, как прямо перед Людмилой Васильевной ученик достает из сумки лимонад.

Люба рассказывает: педагог была ее классным руководителем 4 года. И к каждому ученику нашла подход.

- И на нас она тоже повышала голос, но всегда ее наказания были оправданы. Никаких эмоциональных слов она не бросала. Она очень отзывчивый, добрый, внимательный педагог! Я знаю, что после этого урока, когда она ругалась на детей, она извинилась на родительском собрании перед родителями этих шестиклассников. О видео она не знала. А оно появилось уже после собрания, - рассказывает Люба.

По словам бывшей ученицы Людмилы Васильевны, сейчас педагог ушла на больничный – от переживания начались проблемы с давлением. Кроме того, Шляхетко получила выговор от школы.

С прессой учительница общаться не хочет. Хотя послушать ее точку зрения на сложившуюся ситуацию было бы интересно. Тем более, что в городе, после публикации видео «с тупыми и убогими» учениками, нашлись родители, чьи дети тоже пострадали от педагога и вообще от учителей школы.

- Она идет на какие-то только ей ведомые принципы, - рассказала «КП-Петербург» одна из мам учеников. - Например, ставила двойки отличникам с формулировкой "они не умеют петь". Сколько мам к ней ходило, чтобы поговорить, объяснить, что эта двойка-тройка по музыке портит аттестат отличника!

Но претензии у родителей есть и к манере общения педагога Шляхетко. Вспоминают: кричит на детей она регулярно, объясняя это громким голосом. Теперь же учительница опустилась и до оскорблений.

Связаться с администрацией школы №695 не удалось. В департаменте образования Санкт-Петербурга отметили, что жду результатов проверки прокуратуры. И подчеркнули, что подобное поведение учителя недопустимо.

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