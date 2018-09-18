Кто строит в городе на Неве, или Остап Бендер по-петербургски.

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-17T15:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На строительном рынке Петербурга назревает скандал. Компанию ЗАО “Инвестторг”, строящую несколько жилых комплексов на территории города и области, обвиняют в нечистоплотных методах ведения работы. Редакция попыталась разобраться в проблеме.

НЕОЖИДАННАЯ “ПРОСЛОЙКА”

Напомним, ЗАО “Инвестторг” реализует несколько проектов в Петербурге и Ленинградской области. Например, это ЖК “Европейский парк” и ЖК “Геометрия” (оба комплекса расположены в Кудрово) и “Дом у Каретного” на Днепропетровской улице, 65. Сыр-бор начался из-за последнего объекта, находящегося недалеко от центра города. И если работа девелопера в Ленобласти привела компанию пока только к конфликту с местными властями (подробнее об этом чуть позже), то деятельность ЗАО на территории Петербурга вызвала многочисленные вопросы у субподрядчиков строительных работ.

В чем же обвиняют “Инвестторг”? Все до банального просто. Как утверждает один из наших собеседников, генеральный директор компании “ХимМашСтрой“ Михаил Ященко, компания заказывает выполнение тех или иных работ, а потом между ней и субподрядчиком каким-то загадочным образом появляется “прослойка” в виде генерального подрядчика. Когда дело доходит до оплаты, заказчик переводит стрелки на эту самую “прослойку” - мол, требуйте деньги там.

Надо ли говорить, что никакими средствами генподрядчик не располагает?..

СВОЕВРЕМЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Схема действительно проста. Поэтому и работает. В ловушку попали десятки субподрядных организаций, добросовестно выполнивших свои работы. Но расчет так и не получивших…

Неладное стало происходить с 2015 года. Именно с тех пор началась чехарда и катавасия с генподрядчиками. Сначала появился некий “Стройтехгарант”. Затем под тем же ИНН был создан “Строймонтаж”. И в конце концов летом 2016 года возник “Монтажстрой” (ИНН уже другой).

Тут надо отметить любопытную тенденцию. Генеральные подрядчики исчезали со сцены в тот момент, когда накапливалось множество исков и судебных решений о выплате задолженности. Зачем? Чтобы не возвращать деньги!

При этом вся информация находится в открытом доступе - достаточно открыть картотеку арбитражных дел (kad.arbitr.ru). Судя по этим данным, истцами в отношении “Стройтехгаранта”, “Строймонтажа” и “Монтажстроя” стали почти два десятка строительных компаний. В их числе - “Компроект”, “Тревис и ВВК”, “Дедал”, “Абсолют-рент”, “Спецмаш”...

ПРОПАВШИЕ ДЕНЬГИ

Какие-то разбирательства еще не окончены, но, как показывает практика, арбитражный суд удовлетворяет такие иски (потому что других вариантов просто нет). Суммы везде разные, но в основном это несколько миллионов рублей. Хотя кто-то оказывается обманут на гораздо большие деньги. Например, компания “ХиммашСтрой” “попала” на 9 миллионов, а “ОТИС лифт” на все 11. Между тем, “Отис” - фирма международная. Наверняка в солидной компании до сих пор недоумевают, как в цивилизованном городе Петербурге с ними могли поступить таким образом...

Большинство пострадавших не смогли вернуть свои кровные, даже несмотря на решение суда в их пользу. Например, компания “Залей Пол” подала два иска (в общей сложности на 5,5 миллиона). Выиграла оба дела, но деньги так и не получила. “Стройтехгарант” должен вернуть “Росэнергоснабу” один миллион. Увы, результат тот же. Не получил свои законные деньги и “ОТИС лифт”.

Представители фирм рассказали нам, что все заседания проходили по одному и тому же сценарию: ответчик в зал суда не явился, спросить причитающееся не с кого.

“СПЛАНИРОВАННАЯ АФЕРА”

Пострадавшие компании в один голос утверждают: подобные схемы развода применялись в лихие 90-е годы. Никто не ожидал, что что-то подобное может произойти в наши дни.

- Конечно, мы адресовали свои претензии руководителю “Инвестторга” Игорю Новгородскому - он же был генеральным заказчиком работ! Но он занимал очень удобную позицию: я не я, корова не моя. Понимаете, Новгородский при большом желании мог придраться к качеству работ, еще к чему-то… Но он даже не заморачивался! Говорил, что все деньги якобы переведены генподрядчику. Дескать, с него никакого спроса, - поделились с нами в “ХимМашСтрое“. - Мы очень давно работаем на строительном рынке и хорошо помним, как похожие схемы с успехом использовались в 90-е годы. Но чтобы такое могло случиться сейчас… Хотя больше это напоминает даже не классического бандита тех лет, а Остапа Бендера. Хорошо спланированные аферы, к которым трудно подкопаться с юридической точки зрения. Но мы не сомневаемся, что справедливость рано или поздно восторжествует…

Кстати, интересный факт. Последний генподрядчик - “Монтажстрой” - до сих пор никуда не исчез. Уставной капитал этой компании - 10 тысяч рублей, а генеральным директором числится некая Вера Вачина (согласно открытым данным ).

- Тут все просто. С 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в отношении долевого строительства (ДДУ). Но девелоперы, получившие разрешение на строительство до этой даты, еще могут работать по старым правилам. “Монтажстрой” не ликвидируется для того, чтобы заново не получать допуск к работам. Для них это невыгодно, - считает Михаил Ященко. - Это дает шанс взыскать свои деньги тем компаниям, которые подали иск именно в отношении “Монтажстроя”.

Получить оперативный комментарий у Игоря Новгородского не удалось. По указанному на сайте “Инвестторга” телефону никто не снял трубку.

Согласно указанной на том же сайте информации, компания строит ЖК «Европейский парк» и ЖК «Геометрия» в Ленобласти и ЖК «Дом у Каретного» в Петербурге. Достроит ли?..

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ленобласть разорвала с “Инвестторгом” соглашение о строительстве дороги

Похоже, скандал с субподрядными организациями - лишь одна из проблем, преследующих “Инвестторг”. Буквально в конце прошлого августа вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин уведомил руководство ООО “Инвестторг-Недвижимость” о расторжении договора о строительстве дороги в Кудрово (речь идет о Европейском проспекте).

Чиновников не устроило, что компания не выполнила взятые на себя обязательства. Сдать участок строители обещали едва ли не к концу 2017 года, но так и не вышли на площадку вовремя.

В интервью порталу 47news (http://m.47news.ru/articles/144324/) Игорь Новгородский заявил, что его “кинули” на 140 миллионов, якобы вложенных в создание дорожной инфраструктуры.

- Это кто кого кинул! - лаконично ответил Михаил Москвин.

Справедливости ради отметим: дорога действительно до сих пор находится в зачаточном состоянии.