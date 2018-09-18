Медслужба воинской части в Каменке не смогла распознать норовирус

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-18T13:32:16+03:00

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Лабораторная проверка показала, что причиной недуга военнослужащих стал норовирус. Напомним, что всё началось 9 августа, когда в правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обратились родственники нескольких бойцов. Ребята жаловались на высокую температуру, боли в животе, тошноту и диарею. В результате было направлено обращение в военную прокуратуру.

Надзорные органы оперативно отреагировали, провели независимую экспертизу и установили, что причиной недомогания стала вирусная инфекция. Реальный очаг распространения норовируса пока найти не удалось. Взятые на пищеблоке пробы полностью соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Также не подтвердилась информация о массовом характере инфицирования, доля заболевших составила 2%.

Отметим, что норовирус нередко путают с отравлением из-за схожей симптоматики. Но и в том, и в другом случае требуется предпринять оперативные действия по лечению, тогда оно быстро даст положительные результаты. В связи с этим главная претензия прокуратуры обращена к начальнику медицинской службы части Константину Клепикову. В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на критическое состояние солдат, он не предпринял должных мер. В первую очередь, при обнаружении инфицирования заболевшие военнослужащие не были изолированы, и ни один не был направлен в филиалы военного госпиталя. Вместо этого солдат разместили в медпункте части и предпочли не разглашать факт заболевания. Некомпетентные действия командования привели к дальнейшему распространению инфекции, что характерно для норовируса, и количество заболевших с 8 человек, о которых первоначально заявляло командование ЗВО, увеличилось до 42.

На данный момент за халатные действия капитану медслужбы Клепикову вынесено предупреждение, а в адрес командира войсковой части направлено уведомление об устранении нарушений закона. Также все материалы проверок уже направлены в следственный комитет по Выборгскому гарнизону для решения о возбуждении уголовного дела.

У контрольных органов претензий к работе столовых и качеству питания нет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отметим, что результаты проверки, установившие, что причиной заболевания солдат стал норовирус, полностью опровергают первоначальные версии об отравлении. Так, руководство ЗВО в официальном обращении называло причиной майонез, самостоятельно приобретённый военными, а напуганные родители подозревали еду из столовой. Но претензии к сотрудникам пищеблока и санитарному состоянию кухонь не подтвердились. Организация питания в армии в целом находится под особым контролем. Помимо экстренных проверок, вся еда проходит ежедневные лабораторные тесты. Такой подход к контролю качества питания военнослужащих стал результатом проведённой реформы: за организацию работы столовых взялись гражданские профильные организации. В их ведении находится не только сам процесс приготовления еды, но и разработка меню с учётом всех требований и норм, а также закупка продуктов и постоянный мониторинг качества поступающих на выдачу личному составу блюд. В рационе солдат значительно увеличилась доля мясных и молочных продуктов.

На сегодняшний день претензий к работе столовых и качеству питания нет не только у контрольных органов, но и у самих военнослужащих, которые стали получать сбалансированный рацион и смогли сосредоточиться на военной подготовке благодаря сокращению нарядов по кухне.