Дмитрий Нагиев проговорился, что у него не один сын

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-18T19:54:30+03:00

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Одно из самых популярных видео дня - интервью Дмитрия Нагиева. Видео на своем Ютуб-канале выставил Юрий Дудь. Всего за пару часов полмиллиона просмотров. Секс-символ страны откровенно рассказал про то, как работал с бандитами в 90-е, о романе с Ларисой Гузевой, о смерти матери, о работе над шоу «Голос» и «Окна». Приводим самые яркие моменты полуторачасового интервью.

"- У вас бешеный график, что будет, если Вы вдруг заболеете?

- Катастрофа! Но я немогу никого подвести. У меня недавно было такое. Пошел камень из почек. Вокруг съемочная площадка, я не могу остановить процесс: сотни людей, большие артисты, аренда объекта только два дня, переносить никак нельзя. Уже после первого дня съемок я со слезами позвонил доктору в Петербург, которого видел один раз в жизни, по какой-то случайности сохранил его номер. Умолял его посоветовать кого-то в Москве. Помню, за полчаса нашли врача, какого-то гуру медицины, камни удалили. После этого мой старший сын Кирилл меня спросил: "Ради чего ты проводишь свою жизнь на съемках?" Я ему отвечаю: "У меня папа из Средней Азии, а у тебя – Дмитрий Нагиев, у меня выбора не было. А вообще это сложный вопрос. Я люблю свое дело, хотя из-за плотного графика не успеваю ничего: ходить по магазинам, в театры, а вообще я закрытый и скромный человек."

С сыном Кириллом у Дмитрия теплые отношения. Совсем недавно "КП"-Санкт-Петербург писала, как они вместе ходили в лес за грибами, набрали несколько пакетов подберезовиков и маслят.

Однако, как выяснилось, у Нагиева не один ребенок. Дмитрий случайно об этом проговорился в интервью Юрию Дудю.

"Сколько у Вас детей? Я бы не задал этот вопрос, если бы Вы не сказали: мой старший сын Кирилл"

"Вот я дебил! Знаете, о своей личной жизни не говорю. Просто я выбрал такой путь, что выберут там, я не знаю"

К слову, о своей семье Нагиев рассказывает мало. Только сейчас сблизился с отцом и созванивается с ним каждый день. Все после ухода из жизни матери. Артист признался, что ему пришлось вести прямой эфир шоу "Голос" буквально через пару часов после того, как узнал о смерти матери. И даже в этот момент он не отказался от работы.

В сети постоянно обсуждают, скколько зарабатывает Нагиев, ведь он снимается в десятках проектов и ведет сразу несколько програм на Первом канале, к тому же снимается в рекламе лекарств и средств для потенции. Однако этот фирменный вопрос Юрий Дудь не задал.

"Вообще за рекламу мне стыдно. Я рос и учился для другого. Но были времена, как раз наступил очередной кризис, мне позвонили и предложили: "А не хотите сняться…" Я ответил "Да!", а уже потом дослушал в какой именно рекламе сняться меня позвали."

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