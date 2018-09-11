Секс-символ страны тоже ходит за грибами: сын Дмитрия Нагиева поделился в инстаграме семейными фото

СЕГОДНЯ 16:53 2018-09-11T17:58:20+03:00

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В этом году случился настоящей звездный чес по грибным местам Ленинградской области. Сначала олимпийский чемпион Евгений Плющенко со своей женой Яной Рудковской и сыном Сашенькой отправились в лес, потом огромными корзинками белых грибов в инстаграме похвасталась внучка Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, теперь вот и семейство Нагиевых на очереди. Известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев и его сын Кирилл на днях побывали в районе озера Долгое, что в окрестностях Санкт-Петербурга. И тоже вернулись домой с неплохим «уловом» - двумя пакетами грибов.

«Ходили с батюшкой по грибы. Машрумфайндинг, если по-русски», - пошутил Кирил в подписи к фото, на котором изображен главный секс-символ страны, а рядом с ним охапка грибов. – «Мой пакетик явно меньше. Но против опыта не попрешь».

Да, очевидно, артисты знают толк в грибочках. В пакете есть подберезовики, сыроежки и маслята. На ужин у Нагиевых в тот вечер точно была жареная картошечка с грибами, а может и на заготовки что-то оставили.

Кстати, подписчики отметили, что оба Нагиевых - отец и сын - даже в лесном походе выглядят стильно.