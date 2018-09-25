Феминистки облили отбеливателем всех мужчин, которые сидели в метро Петербурга с раздвинутыми ногами

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-25T15:42:12+03:00

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Раздвинул ноги? Получи! На что только современные феминистки не идут ради борьбы за свои права. После просмотра нового видеоролика от петербургских девушек многим мужчинам станет не по себе спускаться в метро. На канале 20-летней феминистки Анны Довгалюк, той самой, что в прошлом году боролось с апскёртингом (подглядыванием под женские юбки), вышел новый, как она сама называет, видеоманифест. В этот раз по борьбе с менспрейдингом – это когда мужчина в общественном транспорте сидит с раздвинутыми ногами.

По словам феминистки, подобное поведение очень мешает девушкам и женщинам. Ведь вместо одного сидения, мужчины занимают сразу три. Бороться с подобным неуважением к дамам феминистки решили радикально – на протяжении недели они ездили в метро с бутылкой воды, в которой был разведен отбеливатель. Тем, кто захватывал пространство, выливали раствор на причинное место. Кстати, самодельный раствор очень въедливый. Пятна, которые он оставляет, уже не отмыть.

Видеоролик напугал мужчин.Анна Довгалюк, общественный активист: "Раздвинул ноги? Получи!"

- Видеоролик мы опубликовали сегодня, снимался он чуть больше недели, - рассказала "КП-Петербург" активистка Анна Довгалюк. – Это не подстава, как многие пишут. Это реальные люди. Во время съемок были случаи, когда на девушку, что выливала воду, бросались парни, многие бежали за ней следом. Но были и те, кто никак не отреагировал вообще. Надеемся, что привлекли внимание к проблеме мейнспрендинга.

Всего же, по подсчетам феминисток, было «проучено» ровно 70 мужчин. Будут ли они и впредь занимать так много пространства – покажет время.

Всего же видеоролик за пару часов посмотрело чуть больше 20 000 человек. А число дизлайков достигло 4,5 тысяч, против 200 одобрений.