Байкер-убийца сам привел волонтеров к трупу, который спрятал под еловыми ветками

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-25T18:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Любовь может и проходит с годами, но обида не забывается. Именно это чувство, а еще банальная ревность стали причиной гибели 26-летнего байкера Дмитрия по прозвищу «Лунтик». «Заклятый» товарищ по мотоклубу Артем (имя изменено, - Прим.ред.), у которого Дмитрий два года назад увел девушку, решился не только на жестокую расправу над парнем, но еще и сам вывел полицию к телу байкера…

Заклятый друг идет на помощь

25 сентября Следственный комитет по Ленобласти заявил о задержании 29-летнего петербуржца Артема и его 47-летнего подельника. Они, по мнению следователей, могут быть причастны к смерти 26-летнего байкера, пропавшего 20 сентября. Тело его нашли только на следующий день.

Как долго Артем вынашивал план расправы над товарищем – неясно (причины, по которым к убийству присоединился некий 47-летний петербуржец - тоже пока непонятны). Много лет Артем и Дмитрий были знакомы: вращались в одних тусовках, имели общих друзей. Но два года назад не поделили девушку – 26-летняя Яна (имя изменено, - Прим.ред.) предпочла Артему - «Лунтика». Расставание, может, и подкосило байкера, но не надолго – с девушками у него проблем не было.

- Но между собой парни регулярно ссорились, - рассказал «КП-Петербург» знакомый байкеров. – Из-за чего – не знаю. Но то, что они друг друга не любили было очевидно.

Артем сейчас проходит по делу как подозреваемыйФото: Соцсети

И пусть вся тусовка знала о вражде парней, в момент, когда Дмитрий неожиданно пропал, Артем был в числе первых, кто участвовал в поисках. Делал репосты о пропаже Димы, в качестве волонтера бегал по району пропажи «Лунтика»… И даже вывел группу к месту, где был спрятан труп Димы.

Судя по его странице, парень очень скорбел по умершему приятелю. Или создавал видимость. Вспоминал совместные заезды, выкладывал совместные снимки… и публиковал слова о том, что погиб «надежный товарищ».

Можно ли подумать, что именно этот скорбящий и участвующий в поисках человек и есть предполагаемый убийца?

Труп с пакетом на голове

Девушка, которая и стала причиной разлада между парнями, с прессой общаться не хочет. Но с «Комсомольской правдой» поделилась: что толкнуло Артема на столь жестокий поступок она не понимает. Вспыльчивый ли он? Об Артеме говорить она не хочет, но вспоминает: в последний раз парни общались как обычно.

Подробности расправы над байкером шокируют. 20 сентября на телефон «Лунтика» поступил звонок – некий мужчина предложил подработать. Байкер должен был утром перевезти на своем «Форд Транзит» два мотоцикла. Дмитрий согласился. Путь парня лежал через Всеволожский район. Именно там поздней ночью на стоянке недалеко от СНТ «Застава Коробицына» вначале найдут его авто. Спустя сутки в лесном массиве, расположенном в 450 метрах от озера «Забытое» и его тело, прикрытое валежником. На него выведет сам убийца, участвующий в поисках.

Напали на «Лунтика» на автостоянке. Артем несколько раз ударил соперника молотком по голове. Раны были смертельные. Затем мужчины погрузили труп в машину и вывезли в лес. Предварительно на голову уже убитого набросили пакет.

Похороны «Лунтика» пройдут завтра, 26 сентября. Последним пристанищем байкера станет Новое кладбище в Приозерске.