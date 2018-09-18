КГИОП обратился в полицию после замены дверей в бывшей аптеке Пеля

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-18T16:16:00+03:00

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В здании на углу Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова давно уже находится не аптека Оскара Пеля, а современная сетевая. Но своего владельца из знаменитой династии фармацевтов и химиков здесь помнят стены. А некоторые детали до сих пор оставались в здании еще с начала XX века. Например, стеклянная фрамуга над входом с надписью «Аптека». Правда, на днях она пропала со своего законного места. Парадная обзавелась новыми металлопластиковыми дверьми, а историческую деталь просто убрали. Заметил это краевед Алексей Шишкин и рассказал накануне о произошедшем на своей странице в Instagram.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже отреагировали на эту ситуацию. И назвали эти работы в историческом здании самовольными.

– Разрешение на проведение работ по замене дверных заполнений КГИОП не выдавал, – сообщили в пресс-службе Комитета.

Из-за демонтажа фрамуги КГИОП подготовил заявление в полицию на ЖКС №2 Центрального района, к которому относится дом на Гороховой, 24. Владельцы аптеки, судя по всему, не знали, что в здании, которое охраняется как объект культурного наследия, спрашивать разрешение нужно практически на каждый гвоздь.

stadter Аптека Оскара Пеля на Гороховой, 24. Первое фото знак поставщик императорского двора с двуглавым орлом снято сегодня. А вторую картинку травленое стекло начала ХХ века над входом в парадную от @krktsk уже не повторить. Двери успели заменить на современный унылый металло-пластиковый аналог.

– Там были старые металлические двери, но не исторические. А наверху – фрамуга со старинной надписью, которая у нас сохранилась и на которую у нас нет охранного обязательства, – заверила ранее «Комсомольскую правду» управляющая аптечной сетью «Петрофарм» Ольга Рольская. – Но она лежит у нас в аптеке. Мы ее не выбросили, потому что считаем, что это кощунство.

Старинную стеклянную табличку сняли после установки новых металлопластиковых дверей. Фото: Пресс-служба КГИОП.

К слову, если фрамуга действительно сохранилась, вернуть на место ее все же придется. По крайней мере, в КГИОП намерены восстановить утраченный архитектурный элемент фасада.

– Ценность травленого стекла в том, что в Петербурге сохранилось очень мало оригинальных дореволюционных вывесок, а стеклянных тем более. И большинство из них находится внутри зданий. А эта была видна с улицы, – отметил краевед Алексей Шишкин.