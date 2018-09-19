Предприниматели восстановят исторический центр Новой Ладоги

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-19T14:25:56+03:00

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Есть такой город на карте Ленинградской области - Новая Ладога. Он совсем небольшой в пространственном измерении, но огромный в историческом. Основал его Петр I, и долгое время этот населенный пункт был культурным и духовным центром всего Северо-Запада.

Сейчас, приезжая в Новую Ладогу, можно увидеть лишь остатки былого величия. Обветшалые дома постройки XIX века требуют больших вложений. Купеческие усадьбы по центральной улице Карла Маркса стремительно доживают свое, сносятся и сгорают в пожарах. Часть домов уже давно расселили, и сейчас они стоят заколоченные и бесхозные.

В Общественной палате Ленинградской области провели выездное заседание комиссии по историческому, культурному и духовному наследию, развитию туризма. Специалисты рассуждали, как спасти исторический центр Новой Ладоги.

Перспективы у города все-таки есть: спасти положение готовы предприниматели. Назначен аукцион на право аренды особняков.

- Налаживание государственно-частного партнерства в сложившейся ситуации будет наиболее эффективным решением. При этом мы осознаем, на какой риск пойдут представители бизнеса, беря кредиты в банках на восстановление домов. Население города небольшое, постоянный турпоток пока не налажен. Срок окупаемости соответственно будет существенный, - подчеркнула председатель комиссии Галина Куликова.

Всего на центральной улице Новой Ладоги восстановят двенадцать домов. Именно предприниматели станут их потенциальными владельцами, на их плечи ляжет задача восстановления фасадов. Конечная цель - вернуть улице Карла Маркса исторический облик, сделав ее пешеходной зоной. В исторических зданиях должны расположиться сувенирные лавки, чайные, блинные и прочие точки обслуживания туристов.

При этом если через семь лет после начала срока аренды здание не получит должного ухода, то его передадут в муниципальную собственность.

- Бизнес позволит создать дополнительные рабочие места, сократит отток населения с нашего северо-востока, пойдут отчисления в бюджет. И это очень важно, ведь в Новой Ладоге нет никакой промышленности. Нам не хватает сельского, так называемого событийного туризма. А в нем есть все, чего так не хватает жителям мегаполиса. Это та чашка чистой воды из родника, о которой мы все забыли, - подвела итоги встречи Галина Куликова.