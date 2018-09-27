Экстремал, который прошел по канату между многоэтажками: "Сильный ветер только добавил пикантности трюку"

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-27T14:46:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Канатоходец, который удивил и вв то же время напугал жителей Петербурга опасным проходом между многоэтажками на улице Ворошилова, продолжит свои тренировки. 27-летний экстремал Александр Грибанов занимается хайлайном (это официальное название спорта) уже 4 года и регулярно оттачивает свое мастерство.

Об экстремале заговорили вечером 26 сентября, когда он в компании троих друзей протянул стропу между многоэтажками и начал свой проход на высоте 19 этажа. Все бы ничего, но в это время на Северную столицу обрушился штормовой ветер. Испуганные жильцы вызвали спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670694" frameborder="0"></iframe> Канатоходец шел по тросу, натянутому на высоте 19 этажа в Петербурге.

- Погода добавляет пикантности этому делу, - поделился с «КП-Петербург» своими ощущениями Грибанов. – Было непросто, ведь стропа мокрая, ноги скользят, ветер. Да еще и ощущение того, что ты все делаешь нелегально, добавляет волнения. Когда закончили проход – зрители внизу кричали, аплодировали. Было здорово.

Александр рассказывает: место для прохода выбрали наугад. Получили доступ в подъезд, забрались на крышу и установили стропы. На все потребовалось около трех часов, хотя сам проход занял всего 10 минут. Александр устраивает подобные проходки в Петербурге уже не в первый раз. Натягивал стропы и между фонарями в центре города, на Обводном канале, регулярно тренируется на заброшенных заводах.

Увидев парня на высоте 19 этажа, жители вызвали спасателей.

- Мы тренируемся постоянно и везде. Часто в парках, над водой – это красиво и много зрителей собирает. Любим выезжать в горы – там обычно никто не мешает.

Спортсмен говорит, что заинтересовался спортом случайно. Никогда не восхищался ни канатоходцами, ни цирковым искусством.

- Просто решил, что нужно чем-то заниматься, а не за компьютером сидеть. Стараюсь тренироваться каждый день не менее двух часов, чтобы навык не потерять, - признается экстремал.

Кстати, с высотой у парня связано не только увлечение, но даже работа – Грибанов трудится промышленным альпинистом.