Дневник жертвы мажора, объявившего охоту на красавиц: «Он вырывал мне ресницы, ломал ребра и угрожал убить семью»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-20T11:02:34+03:00

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«Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга, который забил до смерти одну свою содержанку и покалечил многих других девушек. 32-летний Олег (имена изменены - прим.ред.) с детства не знал забот с деньгами. Папа плэйбоя – выходец из милиции -построил свою бизнес-империю на юридических консультациях, а мама владеет фирмой элитных вин. Сам парень одно время работал менеджером в нефтегазовой компании, но позже перешел на работу к родителям. Благодаря большим деньгам, Олег не знал забот и купался в радостях жизни: дорогой алкоголь, личные рок-проекты и красавицы. Но вскоре дольче вита парню наскучила. А на смену пришла сплошная депрессия.

Парень разочаровался в женщинах, посчитав, что их интересуют только его деньги. Тогда принц и стал настоящей грозой девушек, открыв настоящую охоту. Сейчас мститель в бегах. И пока его ищет полиция, одна из спасшихся жертв плэйбоя - 23-летняя психолог Алена - рассказала «КП» о своих отношениях с извергом.

Одну из девушек нашли забитой до смертиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«МНЕ ПОЛОЖИЛИ НА КАРТУ ПОЛМИЛЛИОНА»

«Мы познакомились в начале декабря 2015 года. Случайно разговорившись на улице, обменялись телефонами и разошлись. Через пару дней он пригласил меня в кафе, встреча была приятной. Олег произвел впечатление воспитанного и доброго человека. Мы стали встречаться чаще, ходили на прогулки, в кафе. И в конце декабря он пригласил меня в гости. Я осталась с ночевкой. Утром я проснулась и увидела, что он собирает чемодан. Олег объяснил, что отец сегодня отправляет его на Самуи. Он оставил меня в квартире, дал ключи и просто уехал. Я была ошарашена и не стала жить в его квартире».

Вскоре Олег позвал красавицу к себе за границу. Романтические отношения развивались стремительно.

«Он писал теплые сообщения, говорил, что скучает по мне. У меня не было денег к нему приехать. Но его мама сказала, что все будет оплачено. Поначалу я отказалась, но они меня все равно уговорили. В день вылета я познакомилась с его отцом. Он был очень серьезным человеком. Отдал мне билеты и 200 долларов, чтобы я передала их Олегу. Позже меня забрала его мама. По дороге в аэропорт мы заехали в банк. Она положила мне на карту полмиллиона рублей, сказав, что у Андрея там нет денег, и они не могут ему перевести. Когда я прилетела к Олегу, первые пару дней все было отлично. Но потом я перестала его узнавать».

Красавица всегда мечтала о принце на белом конеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«УБЬЮ И НИКТО ПРОВИНЦИАЛКУ ИСКАТЬ НЕ СТАНЕТ»

Из чуткого романтика Олег, по словам девушки, вскоре превратился в настоящего домашнего тирана.

«Он все время был на взводе, его все раздражало. Он мог просто пнуть меня или сильно схватить за руки, за горло, закрывая рот, чтобы я не кричала. Я была очень напугана. Унижения преследовали меня постоянно. Когда же мы вернулись в Россию, он привез меня к себе домой и впервые сильно избил. Как он выразился – «за испорченный отпуск». Сказал, что я верну ему все до копейки, иначе он убьет меня, и никто провинциалку искать не станет».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669250" frameborder="0"></iframe> Мажор открыл охоту на красавиц.Питерского мажора обидела девушка. Он решил мстить: забивал до смерти содержанок.

Алена после первых избиений сбежала из квартиры. Но Олег вновь стал чутким ухажером. Молодой человек раскаялся, и девушка вскоре его простила.

«Мы сходили в театр с его мамой. И я снова доверилась Олегу. Но зря. Скандалы продолжались, сбежать уже возможности не было. Хотя в апреле у меня была сессия в моем родном городе. Я умоляла его отпустить меня. И он согласился. Но с условием, что я поеду с ним. За неделю до отъезда он меня снова избил. От лица у меня ничего не осталось, я ужасно похудела, все тело было синим. И за это он бил меня еще сильнее. Мол, я порчу ему настроение своим видом. От боли я теряла сознание, но он запрещал мне вызвать врачей».

Красавица первое время прощала своего ухажера за избиенияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«УГРОЖАЛ, ЧТО ВЫРЕЖЕТ ВСЮ МОЮ СЕМЬЮ»

На сессию Олег все же отпустил девушку. Но обращаться в больницу из-за связей отца плэйбоя девушка боялась.

«За месяц я сдала все экзамены, начала приходить в себя, занялась здоровьем. Я жила дома, а он отдельно. Одно время он даже пропал. В тот момент у меня развился стокгольмский синдром. Я начала оправдывать его. Как мне показалось, пока мы не жили вместе, у нас отношения наладились. И мы снова сошлись, уехали в Петербург. Там весь ужас начался вновь. От побоев я стала как овощ. Я ничего не соображала. Однажды он раздел меня до трусов и со всей силы начал бить ногами. А потом и кулаками, ругаясь, что из-за такой свиньи как я у него болят ноги. Ему мало было унизить меня, он все время говорил про мою семью. Что они никто, что он вырежет их или сожжет заживо.

Олег сейчас в розыскеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Созвониться с родственниками девушка уже не могла.

«Он вырывал мне ресницы, бил головой о пол, стены. Все было в крови, я теряла сознание. Тогда он поливал меня водой и заставлял голой мыть пол, а сам снимал все это на видео. Истязания продолжались двое суток, без малейшего перерыва. Он пытался ломать мне ноги, прыгая на них. Сломал мне ключицу и два ребра. Лупил по ушам так, что на одно ухо я даже потеряла слух на несколько месяцев. На третьи или четвертые сутки рано утром в квартиру ворвалась моя мама. Она беспокоилась, что я давно не выхожу на связь».

Мама сумела забрать дочку. При посторониих Олег вел себя прилично, поэтому не стал возражать уходу возлюбленной. В полицию девушка с того момента так и не обратилась.

«Я очень боялась его отца и его самого. Он рассказывал много историй, когда его с легкостью «отмазывали». Потом я, конечно, пожалела об этом. Я не знаю, как избавится от вины за все эти покалеченные судьбы, которые можно было спасти, ведь никто из нас никуда не заявлял».

«Комсомолка» нашла еще несколько жертв Олега. Их истории мы расскажем в следующем материале.

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