2018-09-24T16:02:44+03:00
Происшествия

Известный подводный охотник из Петербурга утонул на Кипре

Вскрытие показало, что Андрей Турухано умер в результате асфиксии
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Андрей Турухано, известный спортсмен из Санкт-Петербурга, погиб на Кипре.Андрей Турухано, известный спортсмен из Санкт-Петербурга, погиб на Кипре.
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Во время отдыха на Кипре погиб член сборной России по подводной охоте Андрея Турухано из Санкт-Петербурга. Спортсмен, мастер спорта Турухано утонул 21 сентября 2018 года во время очередного погружения. Об этом сообщили в соцсетях коллеги капитана сборной Петербурга по подводной охоте Андрея Туруханов.

Практически все минувшее лето Турухано провел на Средиземном море, охотился в Испании, затем вместе с супругой Анастасией отправился на Кипр. Турухано был опытнейшим спортсменом, самым глубоководным охотником России, поэтому погружение на полуострове Акамас около пляжа Лара было для него обычным делом. Учитывая, что за плечами 46-летнего Турухано самые глубокие и сложные акватории мира, например, Индонезия, погружение на какие-то 50 метров на Кипре не предвещало никаких трудностей.

Андрею Турухано было 46 лет.

Андрею Турухано было 46 лет.

Он нырнул с лодки, но буквально сразу возникли проблемы. Турухано поднялся на поверхность и начал сигнализировать жене, что ему плохо. В эту же секунду Андрей потерял сознание, но его удалось вытащить на сушу. Турухано привезли в одну из больниц Пафоса, где он скончался от асфиксии. Сейчас друзья Турухано собирают деньги для репатриации тела спортсмена в Санкт-Петербург.

- Ни мастерство, ни подготовка - ничто кроме внимательности и четкого соблюдения всех инструкций не спасет в непредвиденной ситуации, - отметил коллега Турухано Игорь Усачев. - Я пока не знаю, что там произошло, но уверен, что была какая-то очень нештатная ситуация. Никто из нас от этого не застрахован, поэтому помните, что у риска есть разумные пределы - ни рекорды, ни добыча не стоят жизни! И еще никогда не ныряйте в одиночку!

Как показало вскрытие, сделанное сегодня, 24 сентября, Андрей Турухано умер "в результате утопления", пишет кипрское издание "Филелефтерос".

- Вскрытие проводил коронер Елени Антонио в больнице Пафоса, - уточнили местные журналисты.

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