Отец девочки, которую загрызла собака друга: Дочка очень любила животных и всегда просила нас о щенке

СЕГОДНЯ 20:08 2018-09-24T20:19:29+03:00

Малышка умерла по дороге в больницу, после этого ее папа зарубил овчарку топором

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В дачном поселке Плодовое в Приозерске третий день словно все вымерли. После случившейся здесь 22 сентября трагедии, садоводы слова вымолвить не могут. Средь бела дня на одном из участков бельгийская овчарка растерзала белокурую малышку. 9-летнюю Анечку (имя изменено,- Прим.ред.) до больницы не довезли - она скончалась в машине отца, который вез ее к врачу.

В тот день Комаровы, которые приехали на дачу на выходные из Кудрово, решили разобраться в доме с проводкой. Глава семьи Максим позвал на подмогу друга. Тот охотно согласился и пришел с собакой, которую полтора месяца назад взял из приюта. 3-летнюю бельгийскую овчарку звали Маршалом и все время, как вспоминает Максим, пес вел себя спокойно.

- Она была добрая, никто бы подумать не мог, что такое могло случиться, - Максим тяжело вздыхает и постоянно плачет, вспоминая тот кошмар, который произошел в его семье. - А дочка так любила животных, и нас с мамой просила завести щенка.

Максим поехал в магазин покупать необходимые вещи для ремонта, в остальные взрослые зашли в дом. Анютка же осталась во дворе наедине с незнакомой псиной. Что произошло дальше - никто не видел. Мама девочки выбежала на улицу и увидела, как девочка лежала в луже крови с разорванной шеей, а рядом крутился Маршал...

Мужчина взял Маршала из приюта всего полтора месяца назад. Собака была пугливой и нуждалась в дрессировке.Фото: СОЦСЕТИ

- Мне позвонила жена, я тут же сел в машину и примчался домой, взял дочку и повез в больницу в Приозерск, - рыдает Максим. - Перед этим собаку запер в гараже. А когда уже вернулся, пошел и зарубил его топором. На моем месте так поступил бы каждый.

Что касается электрика, чья собака и напала на девочку, то с ним семья Комаровых продолжает общение. Он уже извинился перед семьей.

Девочка скончалась по дороге в больницу.Фото: СОЦСЕТИ

- Друг сегодня снова звонил, извинялся, - вхдыхает Максим. - Он вообще собачник, у него еще есть животные.

Кстати, кобеля друг семьи взял из приюта. Там четко заявляли: с собакой нужно заниматься! И вкратце рассказывали историю малинуа – обучен командам, служил в воинской части…. Сильный энергичный… и отдается строго в семью, где нет мелких животных и детей.

Напомним, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Владелец сообщил, что пес был пугливым, боялся громких звуков, и хозяин занимался восстановлением ее психики, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Ленобласти Юлия Матолыгина.