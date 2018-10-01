Погибшим в кафе в Петербурге установили стихийный мемориал

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-01T11:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Стихийный мемориал появился возле антикафе «Типичный Питер». Здесь 28 сентября погибли двое 20-летних парней – Андрей и Максим. В память о них к заведению на Измайловском проспекте неравнодушные и несут цветы, свечи, иконы.

Как ранее сообщала «КП-Петербург» антикафе «Типичный Питер» полностью залил кипяток в пятницу около 03.30 ночи – в канун начала отопительного сезона старую трубу прорвало и горячая вода стала заливать подвальное помещение дома, в котором около года назад открылось молодежное заведение. В момент прорыва трубы внутри кафе находилось трое гостей и администратор. Кипяток стал поступать через черный вход, но ребятам удалось вовремя выйти. Правда, Андрей и Максим решили вернуться в «Типичный Питер» за куртками – их и накрыла горячая волна.

Тела молодых людей около 4 часов утра нашли спасатели, которые откачали воду из заведения.

По факту гибели Следственный комитет начал проверку. Уже допрошены и владелец заведения, и персонал.